CIA'ye bilgi satan İranlı idam edildi İran, Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'ye çalıştığını tespit ettiği eski İran Savunma Bakanlığı çalışanının idam edildiğini açıkladı.

İran, Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'ye çalıştığını tespit ettiği eski İran Savunma Bakanlığı çalışanının idam edildiğini açıkladı.

İran'da eski Savunma Bakanlığı çalışanı Reza Asgari'nin CIA'ya çalıştığı tespit edilmişti. İran Yargı Erki Sözcüsü Gholamhossein Esmaili tarafından yapılan açıklamada, İran'ın füze programına ilişkin bilgileri CIA'ya satan Asgari'nin idam kaydedildi. Esmaili, 4 yıl önce bakanlıktan emekli olan Asgari'nin geçtiğimiz hafta idam edildiğini ifade etti. - TAHRAN

Kaynak: İHA