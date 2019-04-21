CIA Uyardı: Huawei Çin Devlet İstihbarat Örgütünden Mali Destek Alıyor
CIA uyardı: Huawei Çin devlet istihbarat örgütünden mali destek alıyor
Amerikan İstihbarat Teşkilatı (CIA) Çin teknoloji firması Huawei'yi Çin devlet istihbaratından mali destek almakla suçladı. Raporda Huawei'nin Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Çin Ulusal Güvenlik Komisyonu ve Çin istihbarat örgütünün üçüncü bir kolundan mali destek aldığı belirtildi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), federal yönetim ağlarında yasak olan Huawei'nin müttefiklerindeki 5G teknolojisinde yer almasının önüne geçmek için baskı kuruyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com