Trump, FETÖ'nün İadesi İçin Kurmaylarına Talimat Verdi, CIA Üçüncü Bir Ülke Arıyor

Türkiye'nin 7 kez iadesini talep ettiği Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen ile ilgili ABD yönetimi şu ana kadar somut bir adım atmadı ancak son dönemdeki yeni gelişmeler Amerika'daki hesapları gün yüzüne çıkardı. Önceki gün Amerikan NBC televizyonunun Amerikan yönetiminin, elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin yasal yolları araştırdığı iddiasına ilişkin haberi de söz konusu hesapları ortaya koydu.

FBI, GEÇİŞ NOKTASI OLAN CAFEYE OPERASYON DÜZENLEDİ

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Türkiye'nin her fırsatta iadesini gündeme getirdiği Fetullah Gülen ve elebaşısı olduğu FETÖ ile ilgili soruşturma açtı. FBI bu kapsamda ilk olarak örgüt üyelerinin Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'ya geçiş noktası olan New York'taki Masal Cafe'ye operasyon düzenledi.

CIA, GÜLEN'İN YAŞADIĞI ÇİFTLİĞE YAPILACAK OPERASYONU ÖNLEDİ

Soruşturmayı derinleştiren FBI, bu kapsamda Türkiye'den örgütle ilgili bilgi ve belge talep etti. Türk adli mercileri ise iade dosyalarının dışında FBI'ya ayrıntılı bilgi ve belge gönderdi. Son olarak, geçtiğimiz eylül ayında Gülen'in yaşadığı çiftliğin yakınlarında silah seslerinin duyulduğu kamuoyuna yansımıştı. Daha sonra ise FBI'nın, elebaşının çiftliğine operasyon yapacağı ancak son anda CIA'nın devreye girdiği ve operasyonun önlendiği iddia edildi.

"CIA, ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE GÖNDERİLMESİNİN HESABINI YAPIYOR"

FBI, soruşturma kapsamında elde ettiği deliller doğrultusunda Gülen'i yargılama peşinde. İstihbarat kurumu CIA ise yıllardır koruduğu FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in yargılanmaksızın daha fazla Amerika'da kalamayacağının farkında. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Darbe için kullandığı FETÖ elebaşısının Türkiye'ye iade edilmemesi için büyük çaba içerisinde olan CIA'nın, Gülen'in üçüncü bir ülkeye gönderilmesinin hesabını yaptığı ifade ediliyor.

"BEYAZ SARAY GÜLEN'İN İADESİNDEN YAN "

CIA'nın aksine Beyaz Saray'ın Fetullah Gülen'in iadesinden yana olduğu konuşuluyor. NBC'nin haberinde de buna ilişkin Trump'ın Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığına "Gülen'in yasal olarak iadesi" konusunu çalışmaları için talimat verdiği belirtiliyordu. Yine haberde yer alan 'bürokrasideki deneyimli bazı yetkililerin' Beyaz Saray'ın taleplerine direndikleri iddiası da dikkat çekiyor.

"SOMUT FİİLLER ÜZERİNE YOĞUNLAŞTIKLARI SORUŞTURMALARI VAR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, FBI'nın FETÖ ile ilgili bilgi ve belge talep ettiğini söylemişti. Gül, şunları aktarmıştı: "FBI'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bilgi talep ettikleri hususlar var. Bunları yargı mercileri yerine getiriyor. Gönderdiğimiz delillerle ilgili daha ayrıntılı bilgiler istiyorlar. Somut fiiller üzerine yoğunlaştıkları soruşturmaları var. Bilgi talep ettiklerinde biz yardımcı olacağımızı söylemiştik."