CIA'in MANPAD'ların kullanımını kısıtlamak için yeni bir teknoloji geliştirdiği iddiası

31.12.2019 07:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 07:34

Hollandalı araştırmacı jos Wetzels, ABD Merkez İstihbarat Ajansı'nın (CIA) müttefiklere verilen uçaksavar füzelerinin kullanımını kısıtlamak için yeni bir teknoloji geliştirdiğini iddia etti.



Bu adımla, ABD'nin güçlü silahları daha sık yaymanın güvenli olacağı konusunda ikna edilebileceği belirtiliyor. Euronews.com'da Görüntüle