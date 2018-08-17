CIA'ın 12 Eski Başkan Yardımcısından Trump'a Eleştiri Mektubu

ABD Başkanı Trump önceki günü gizli bilgilere girme hakkını elinden aldığı Obama dönemindi CIA Başkanı olan Brennan için sınırlı akla sahip derken Connetcticut Senatörü Richard Blumethal için ise sahte savaş kahramanı ifadesini kullandı.

Senatör Richard Blumenthal, Brennan'ın gizli dosyalara girme hakkını almasını tenkit ederek Trump'tan kendisinde elinden bu hakkın alınmasını istedi. Trump CIA'ın önceki üst düzey yetkililerinin de gizli dosyalara girme hakkını almayı düşündüğünü söylemişti. CIA'in önceki üst düzey yetkililerin, kendilerinden sonra gelen yöneticilere danışmanlık yapmaları ve tavsiyelerde bulunmmaları için gizli dosyalara girme hakkını devan ettiği belirtildi.

CIA'in eski 12 üst düzey yetkilisi Brennan'ın gizli dosyalara girme hakkının elinden alınmasını aptalca düşünülmüş daha önce görülmemiş bir karar olarak değerlendirip Trump'ı tenkit edene ortak imzalı bir mektup yazdı.

Connecticut Senatörü, Richard Blumenthal CNN'de çıktığı bir programda Trump'ın hareketini illegal olarak niteledi, bunun anayasanın birinci maddesi olan ifade hürriyetine karşı olduğunu söyledi.

Trump, yönetimi hakkında asılsız ve yakışıksız iddialarda bulunduğunu ileri sürerek gizli dosyalara girme hakkını elinden almıştı. Brennan, Trump'ın Putin ile yaptığı görüşmeyi 'ihanetten geri kalan yanı yok' ifadesiyle tenkit etmişti.

Eski CIA yetkilileri dün açıkladıkları mektupta 'Başkanın John Brennan'ın gizli dosyalara girme hakkını elinden alması ve CIA'in eski yöneticileri için de benzer şeyler düşünmesinin gizli dosyaları görmeyi engellemeyle bir ilişkisinin olmadığını Başkanın asıl maksadının ifade hürriyetini boğma teşebbüsü olduğunu söylediler.

Mektubu imzalayanların 6'sının CIA'ın eski başkanaları 5'inin de CIA başkan yardımcıları, birinin de Milli İstihbarat direktörü James Clapper olduğu kaydedildi.

Mektubun altında imzası bulunan Clapper ve CIA'ın eski başkanı Michael Hayden'ın isimleri Beyaz Saray'da ismi gizli dosyaları göre hakkının elinden alınmasının düşünüldüğü isimler olduğu belirtildi. 12 İmzalı mektubun yazılmasının, Başkan Trump'ın Connecticut Senatörü'ne 'sahte savaş kahramanı' ifadesini kullanmasından sonra yazılmasına dikkat çekildi.

Trump, Brennan'ı geçen ay Putin ile yaptığı görüşme hakkında yersiz ve yakışıksız ifadeler kullanmakla suçlamıştı.

Gizli dosyalara girme hakkı alınan Brennan, New York Times'da yayımlanan bir makalesinde, kendisinden bu hakkı alınmasını başkanlık kampanyası sırasında Kremlin ajanlarıyla gizli görüşmesinin üstünü kapatma çaresizliğinden kaynaklandığını yazdı. - WASHINGTON