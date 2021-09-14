CIA: El-Kaide, Afganistan'da güçlenerek 1-2 yıl içinde ABD'yi tehdit eder hale gelebilir - Haberler
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CIA: El-Kaide, Afganistan'da güçlenerek 1-2 yıl içinde ABD'yi tehdit eder hale gelebilir

AA / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
CIA: El-Kaide, Afganistan'da güçlenerek 1-2 yıl içinde ABD'yi tehdit eder hale gelebilir

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktör Yardımcısı David Cohen, Afganistan'a yönelik bazı potansiyel hareketlilikler içinde olduğunu gördükleri El-Kaide'nin 1-2 yıl içinde ABD'yi tehdit eder seviyeye gelebileceğini söyledi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktör Yardımcısı David Cohen, Afganistan'a yönelik bazı potansiyel hareketlilikler içinde olduğunu gördükleri El-Kaide'nin 1-2 yıl içinde ABD'yi tehdit eder seviyeye gelebileceğini söyledi.

Başkent Washington'da düzenlenen 2021 İstihbarat Zirvesi'ne katılan Amerikan istihbarat kurumlarının yetkilileri, birkaç yıl içinde El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği iddiasında bulundu.

Zirvede konuşan CIA Direktör Yardımcısı Cohen, "El-Kaide'nin Afganistan'a doğru bazı potansiyel hareketliliklerinin emarelerini şimdiden görmeye başladık. Şu anda çok erken ancak bu süreci yakından izleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

El-Kaide'nin Afganistan'da yeniden güçleneceği öngörüsünü paylaşan Cohen, "Ne zaman El-Kaide veya hatta DEAŞ-H, ABD'yi tehdit edecek kapasiteye ulaşabilir? 1-2 yıllık zaman dilimi kulağa mümkün geliyor." yorumunu yaptı. Cohen ayrıca, Afganistan içindeki istihbarat kapasitelerinin önceki düzeyde olmadığını belirtti.

Savunma İstihbarat Ajansı Direktörü Scott Berrier da El-Kaide'nin 1-2 yıl içinde Afganistan'da hızlı bir şekilde gücünü artırıp sonrasında ABD anakarasını tehdit eder noktaya gelebileceğini savundu.

ABD yönetimi 20 yıllık savaşın ardından 31 Ağustos'ta Afganistan'daki son askerini de geri çekmiş, ülkedeki Amerikalılar ile ABD'ye destek olan çok sayıda Afgan'ı tahliye etmişti.

ABD istihbaratı ise Afgan yönetiminin hızlı bir şekilde çökmesini öngörememesi nedeniyle Washington'da eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri
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Haber: CIA: El-Kaide, Afganistan'da güçlenerek 1-2 yıl içinde ABD'yi tehdit eder hale gelebilir - Haberler
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