CIA Direktörünün Hindistan ziyaretine eşlik eden görevlide Havana Sendromu görüldü - Haberler
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CIA Direktörünün Hindistan ziyaretine eşlik eden görevlide Havana Sendromu görüldü

AA / Zehra Ulucak Kıdık - Haberler | Güncel
CIA Direktörünün Hindistan ziyaretine eşlik eden görevlide Havana Sendromu görüldü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Hindistan seyahatine eşlik eden bir CIA görevlisinde "Havana Sendromu" ile uyumlu belirtilere rastlandı.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün Hindistan seyahatine eşlik eden bir CIA görevlisinde "Havana Sendromu" ile uyumlu belirtilere rastlandı.

CNN ve New York Times'ın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yetkililer, CIA direktörü ile bu ay Hindistan'a seyahat eden bir görevlide, "Havana Sendromu" olarak adlandırılan rahatsızlıkla uyumlu semptomlar görüldüğünü bildirdi.

Yetkililer, söz konusu görevlinin hedef alınma ihtimalinin soruşturulduğunu ve CIA Direktörü Burns'ün, görevlinin durumu hakkında bilgilendirildikten sonra "öfkelendiğini", görevlinin ABD'ye varır varmaz tıbbi yardım aldığını aktardı.

"Havana Sendromu"ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı diplomatlar ve ordu mensuplarının yanı sıra CIA görevlilerinin de etkilendiği, hatta bilinen vakaların yaklaşık yarısını CIA görevlilerinin oluşturduğu ifade ediliyor.

ABD hükümeti, çalışanlarına, bu tür semptomlar yaşamaları halinde bulundukları bölgeyi derhal terk etmeleri uyarısında bulunuyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta tüm çalışanlarını, genellikle tuhaf sesler veya sıcaklık ya da basınç hissi, ardından baş ağrısı, mide bulantısı, vertigo ile diğer semptomların rastlandığı anormal sağlık olayları konusunda uyardı.

CIA'nin "Havana Sendromu" vakalarına müdahale ve tedaviyi iyileştirmek için Tıbbi Hizmetler Ofisinde değişiklikler yapmayı planladığı, olayları daha iyi anlamak için istihbarat teşkilatlarından ve özel sektörden uzmanlardan oluşan bir heyetle çalışmak dahil birtakım adımlar attığı belirtiliyor.

Burns, 7 Eylül'de Hindistan'da Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği üyeleriyle bir araya gelmişti. Hindistan ve ABD'den, Burns'ün ziyaretine ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmamıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in geçen ayki Asya ziyareti esnasında Singapur-Vietnam uçuşu, Vietnam'daki ABD'li 2 yetkilide görülen muhtemel "Havana Sendromu" belirtileri üzerine saatlerce ertelenmişti.

Adını ortaya çıktığı Küba'nın başkenti Havana'dan alan gizemli hastalık, ilk olarak 2016-2017 yıllarında Küba'da görev yapan Kanadalı ve ABD'li diplomatlar ile ailelerinde görülmüştü. Ülkedeki diplomatik personel ve aileleri, baş dönmesi, denge ve duyma kaybı, anksiyete ve "bilişsel sis" diye nitelendirdikleri semptomları bildirmeye başlamıştı. Bu kişiler, bir anda çevredekilerin duymadığı şekilde gürültüler duyduklarını ve ardından baskı ve titreme hissettiklerini belirtmişti.

ABD ve Kanada büyükelçiliklerinin çalışanlarında görüldü

Kanada'nın Havana Büyükelçiliğinde görevli personelde, 2017 ilkbaharında "Havana Sendromu" olarak adlandırılan gizemli rahatsızlığın yol açtığı baş dönmesi ve baş ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlanmıştı.

ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 kişide de benzer şikayetler görülmüş, Washington yönetimi, Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü geri çekmişti.

Küba'da görevliyken gizemli rahatsızlığa yakalanan Kanadalı diplomatlar, Ottawa hükümetine 21,1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

Küba hükümeti, ülkede görevli ABD'li diplomatların maruz kaldığı öne sürülen gizemli sonik saldırı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.

ABD topraklarındaki vakalar

CNN, 29 Nisan'da yayımladığı bir haber de, iki Beyaz Saray yetkilisinde, geçen yıl Havana Sendromuna rastlandığını ve olayların soruşturulduğunu yazmıştı.

Politico gazetesi ise 30 Nisan'daki haberinde, geçen yıl Miami'deki bir ABD yönetimi yetkilisinin, Havana Sendromu yaşadığını bildirmişti.

AA / Zehra Ulucak Kıdık - Son Dakika Haberleri
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