CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın... - Haberler

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CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın...

AA - Hakan Çopur - Güncel
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CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın...

CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini söyledi.

CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini söyledi.

AA / Hakan Çopur - Güncel

Vladimir Putin, Ukrayna, CIA, Güncel, Haberler

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