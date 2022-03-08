CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın...
AA - Hakan Çopur - Güncel
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CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini söyledi.
CIA Direktörü Burns, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna planlarında yanıldığını, bu ülkedeki saldırılarını artıracağını ve gelecek birkaç haftanın "çok ağır" geçeceğini söyledi.
#Ukrayna - #Rusya savaşı bittiğinde #akaryakıt fiyatları düşer mi?— Haberler (@Haberler) March 7, 2022
AA / Hakan Çopur - Güncel