CIA'den 'yüzyılın istihbari darbesi': Türkiye ve onlarca ülke nasıl dinlendi?
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CIA'den 'yüzyılın istihbari darbesi': Türkiye ve onlarca ülke nasıl dinlendi?

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yüzden fazla ülkeye şifreleme cihazları satan İsviçre merkezli Crypto AG firmasının arkasında CIA ve Batı Almanya istihbaratının olduğu öne sürüldü. İsviçre, iddialarla ilgili inceleme başlattığını açıkladı

11.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 21:15
CIA'den 'yüzyılın istihbari darbesi': Türkiye ve onlarca ülke nasıl dinlendi?

Aralarında 'nin de bulunduğu yüzden fazla ülkeye şifreleme cihazları satan merkezli Crypto AG firmasının arkasında CIA ve Batı istihbaratının olduğu öne sürüldü. İsviçre, iddialarla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.


Amerikan The Washington Post gazetesi ve Alman ZDF kanalının haberine göre, İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok sayıda ülke ile çalışan şirket, aslında ABD ve Almanya'nın istihbarat birimleri tarafından kullanılıyordu. CIA ve Alman istihbaratı, satılan cihazları değiştirerek ülkelerin gizli bilgilerine erişim sağladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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