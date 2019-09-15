CIA casusluk için kedi, kuş ve yunus eğitti

15.09.2019 14:33

Amerikan istihbarat servisi CIA'in Sovyetler Birliği'ne karşı casusluk amacıyla kedi, yunus ve kuş gibi çeşitli hayvanları eğittiği ortaya çıktı.Amerikan istihbarat teşkilatı CIA'in casusluk amacıyla kedi, kuş ve yunus gibi çeşitli hayvanları eğittiği öğrenildi. Hayvanların eğitimiyle ilgili belgeler teşkilatın perşembe günü kamuoyuna yayınlanan arşivlerinde yer aldı. Raporlara göre eğitimler tam anlamıyla başarılı olmadı. Casusluk amacıyla yetiştirilen ve büyük başarı beklenilen Do da adlı bir karganın 1974 yılında bir eğitim misyonu sırasında başka kargalar tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.



Belgelere göre CIA kedileri ortam dinleme amacıyla üzerlerine çeşitli teçhizatlar yerleştirerek kullanmaya çalıştı. Köpekler ise çeşitli beyin implantasyonları aracılılığıyla uzaktan kumanda ile yönlendirilmeye çalıştı. Ancak bu programlar başarılı olmadı. CIA'in ayrıca 1960'ların ortasında Sovyetler Birliği'nin geliştirdiği nükleer denizaltılarla ilgili istihbarat toplamak amacıyla yunusları eğitmeye çalıştığı da raporlara yansıdı.



Yunus projeleri



Oxygas ve Chirilogy adlı CIA projelerinde yunusların dalgıçların yerine gemilere patlayıcı yerleştirip yerleştiremeyeceği araştırıldı. Ayrıca memelilerin Sovyet limanlarında casusluk faaliyeti amacıyla denizaltıların etrafında yüzerek akustik sinyalleri kaydetmesi için çalışmalar yapıldı. CIA bu programları da sürdürmedi ancak günümüzde ABD Donanması'nda yunuslar ve fokların kullanıldığı biliniyor.



CIA ayrıca Soğuk Savaş sırasında kuşlardan da yararlanmaya çalıştı. Belgelere göre kuşbilimciler Sovyet ordusuna ait bir kimyasal silah tesisinin bulunduğu Şihani kentinde hangi göçmen kuşların konakladığını tespit etmeye çalıştı. CIA uzmanları kuşların bedeni üzerindeki zehirli maddeler üzerinden Şihani'de hangi kimyasal maddelerin denendiğini öğrenmeye çalıştı.



Yırtıcı kuşlarla yapılan çalışmalar



Arşivlerde istihbarat servisinin 1970'lerde yırtıcı kuşlar ve kargalar üzerinde de deneyler yaptığı görülüyor. CIA uzmanları pencere pervazlarına dinleme cihazları taşımak için kuşlardan faydalanmaya çalıştı. Kuşlar ayrıca kamera taşımaları için eğitildi. Axiolite isimli adlı proje çerçevesinde eğitmenler kuşları Kaliforniya kıyılarına yakın bir adadan kilometrelerce uzaktaki bir gemiye uçmaları için yetiştirdi. Eğitim sonrasında kuşların Sovyetler Birliği'ne kaçırılarak SA-5 füzeleri için inşa edilmiş bir radar üssünden gizlice görüntü almaları amaçlanıyordu.



CIA tarafından eğitilen kuşlar arasında şahinler, baykuşlar, bir akbaba ve bir papağan da bulunuyor. Hayvan eğitmenlerinin ancak çok başarılı olamadığı da raporlara yansıyor.



CIA'in deney yaptığı hayvanlar arasında mektup güvercinleri de bulunuyor. Nükleer denizaltı üretimini belgelemek için Sovyetler Birliği'ne gönderilen güvercinleri geri getirmek teşkilat açısından son derece güç oldu. Saatlerce yapılan eğitimin sonunda sadece birkaç güvercin iyi görüntülerle geri dönebildi ancak diğer birçoğu pahalı kameralarla kaybolup gitti.



AFP/ EC, HT



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