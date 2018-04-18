CIA Başkanı Pompeo Doğrudan Temaslar İçin Kuzey Kore'ye Gitti
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Birimi (CIA) Başkanı Mike Pompeo'un ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmenin planlanması için Kuzey Koreye gittiği açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Birimi (CIA) Başkanı Mike Pompeo'un ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmenin planlanması için Kuzey Koreye gittiği açıklandı.
Kaynak: Euronews.com