CIA Başkanı Pompeo Doğrudan Temaslar İçin Kuzey Kore'ye Gitti

CIA Başkanı Pompeo Doğrudan Temaslar İçin Kuzey Kore'ye Gitti

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Birimi (CIA) Başkanı Mike Pompeo'un ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmenin planlanması için Kuzey Koreye gittiği açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Birimi (CIA) Başkanı Mike Pompeo'un ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un arasında yapılacak görüşmenin planlanması için Kuzey Koreye gittiği açıklandı.

Kaynak: Euronews.com

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