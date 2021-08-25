CIA Başkanı Burns'ün, Taliban liderlerinden Birader ile Kabil'de gizlice görüştüğü iddiası

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ün, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban liderlerinden Molla Abdulgani Birader ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'ün, dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban liderlerinden Molla Abdulgani Birader ile gizli bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

ABD medyası, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns ve Taliban Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader'in gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddiasında bulundu. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post gazetesinin adlarını vermek istemeyen ABD'li yetkililere dayandırdığı haberde, CIA Başkanı Burns ve Taliban'ın önde gelen liderlerinden Birader'in Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün bir araya geldiği öne sürüldü. Haberde söz konusu görüşmenin, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Taliban ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasındaki ilk üst düzey yüz yüze görüşme olduğu vurgulandı.

CIA'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmezken, görüşmede Burns ve Birader'in yabancı birliklerin Afganistan'dan geri çekilmesi için belirlenen son tarih olan 31 Ağustos'u ele almış olabileceği belirtildi.

Birader, hükümet kurma görüşmeleri için Kabil'e gitmişti

Geçtiğimiz hafta Katar'ın başkenti Doha'dan Afganistan'ın Kandahar kentine gelen Taliban Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader'in hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere 21 Ağustos'ta Kabil'e gitmişti. İsmini vermeyen bir Taliban yetkilisi, "Birader, kapsayıcı bir hükümetin kurulması için liderler ve siyasilerle görüşecek" demişti.

Bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi

1994 yılında Taliban'ı 4 isimden biri olan Birader, Pakistan'ın güneyindeki Karaçi kentinde 2010'da güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Birader, 2018'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi doğrultusunda serbest bırakılırken, ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşmasını Taliban adına Birader imzalamıştı.

Ocak 2019'dan bu yana Taliban'ın Doha'daki siyasi ofisinin başkanlığını yürüten Birader, ABD ile imzalanan anlaşma kapsamında 3 Mart 2020'de Trump ile telefonda görüşmüş, böylelikle bir ABD başkanıyla görüşen ilk Taliban yöneticisi olmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı