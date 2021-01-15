Cıa, 2.2 Milyon Sayfalık Ufo Arşivini Kamuoyuna Açtı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Cıa, 2.2 Milyon Sayfalık Ufo Arşivini Kamuoyuna Açtı!

15.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:52
Cıa, 2.2 Milyon Sayfalık Ufo Arşivini Kamuoyuna Açtı!

ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığını duyurdu.

ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığını duyurdu.

ABD'nin Merkezi Haberalma Örgütü (CIA) UFO'larla ilgili kamuya açık milyonlarca belgesi indirilebilir bir formatta erişime açıldığı belirtildi. John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault adlı web sitesi, hükümetin UFO'lar (tanımlanamayan uçan objeler) için belgelediği UAP (tanımlanamayan hava olayları) belgelerini yayımladı. Tüm bu belgelere The Black Vaults'un web sitesinden erişilebiliyor.

ADRES: THE BLACK VAULT

Greenewald, Bilgiye Erişim Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında CIA de dahil olmak üzere birden fazla kurumdan aldığı binlerce dosyayı elle tarayarak 2,2 milyonluk sayfalık arşivi 'a yükledi.

Bilgi özgürlüğü aktivisti Greenewald, dosyaları alabilmek adına hükümete 10 binden fazla FOIA talebinde bulunduğunu açıkladı.

Nisan ayında ABD Savunma Bakanlığı, 2004 ile 2015 yılları arasında çekilen ve açıklayamadıkları hava nesnelerini yakalayan üç videoyu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Spacemag Türkiye olarak siteyi didik didik edip size CIA belgeleriyle ilgili yeni haberler sunacağız.

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Murat Kurum Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kanye West Ajda Pekkan Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Emre Taşdemir Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kar Altın Twitter Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cıa, 2.2 Milyon Sayfalık Ufo Arşivini Kamuoyuna Açtı! - Haberler Teknoloji
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 17:06:28. #1.15#
title