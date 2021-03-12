CHZ (Chiliz) coin yorum: Göztepe, Socios.com'da fan tokeni başlatma planlarını duyurdu.

Spor kulüpleri ile yaptıkları ortaklık anlaşmaları ile adından çokca söz ettiren Chiliz (CHZ), Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Juventus ve Barcelona ile yaptığı anlaşmalar ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son 24 saate 0,023 dolar seviyesinden 0,1725 dolara kadar çıkan Chiliz (CHZ) coin tüm zamanların en yüksek seviyesinde. CHZ (Chiliz) coin yorum: Göztepe, Socios.com'da fan tokeni başlatma planlarını duyurdu.

CHZ COİN: GÖZTEPE SOCIOS.COM'DA FAN TOKEN ÇIKARMA PLANLARINI DUYURDU

Chiliz ile ortaklık kuran Türk futbol kulübü Göztepe, blokzinciri tabanlı taraftar etkileşimi ve ödül platformu Socios.com'da $GOZ Fan Token piyasaya süreceğini açıkladı.

Fan Token sahipleri, kulüp oylamalarında oy hakları, VIP ödülleri, "süper taraftar" özelliği, kulüp ve sponsor promosyonları, oyunlar ve sohbet forumları gibi avantajlara erişebilir.

Göztepe, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus ve AC Milan gibi dünyanın önde gelen birçok spor organizasyonunu ve Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul Başakşehir'in arasında katılarak Socios.com'da Fan Token çıkaran dördüncü Türk kulübü olacak.

organizasyonunu ve Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul Başakşehir'in arasında katılarak Socios.com'da Fan Token çıkaran dördüncü Türk kulübü olacak. $GOZ Fan Token lansman tarihi, fiyatı ve ilk oylamanın detayları yakında açıklanacak.

Socios.com, 1 yılda dünya çapında 500.000'den fazla taraftar tarafından indirildi ve Fan Token'ların mevcut piyasa değeri 200 milyon ABD dolarını aştı. Fan Token'lar 2020'de kulüpler ve ortaklar için 30 milyon dolar gelir üretti ve spor endüstrisi için güçlü bir yeni gelir akışı olmaya hazır görünüyor. Daha birçok büyük kulüp 2021'de Fan Token'larını piyasaya sürecek.

GÖZTEPE 3 MART 2021:

Fintech blokzinciri şirketi Chiliz ile ortaklık kuran Göztepe, blokzinciri tabanlı taraftar etkileşimi ve ödül platformu Socios.com'da $GOZ Fan Token çıkarma planlarını duyurdu.

Göztepe, 13 yıllık aradan sonra 2016 yılında Süper Lig'e geri döndü ve 1950 yılında Türkiye şampiyonluğu bulunuyor. Göztepe aynı zamanda 1969'da büyük bir Avrupa turnuvasında yarı finale kalan ilk Türk kulübü olmasıyla tarihe geçti. Kulübün tutkulu ve özverili bir taraftar kitlesi var ve 2002–2008 yılları arasında Türk futbolunun alt liglerinde oynarken maçlarını düzenli olarak birçok Süper Lig kulübünden daha fazla seyirciyle oynadı.

$GOZ Fan Token'lar, kulübün taraftarlarıyla etkileşim kurma yeteneğini büyük ölçüde artıracak ve taraftarlar, her sezon birden fazla kulüp kararında oy kullanma hakkı, VIP ödülleri ve deneyimleri, özel kulüp ve sponsor promosyonları, oyunlar, yarışmalar ve 'süper taraftar' özelliği dahil olmak üzere çok çeşitli avantajlara erişebilecek.

Göztepe, Socios.com platformunda Galatasaray, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir'in arasına katılarak Fan Token çıkaran dördüncü büyük Türk ekibi olacak. FC Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, AC Milan, AS Roma, Atlético de Madrid ve AC Milan da Socios.com ile ortaklık kuran 22 önde gelen spor organizasyonu arasında yer alıyor. Önde gelen e-spor organizasyonları Team Heretics, NAVI, OG ve Alliance platformda Fan Token başlatırken, UFC küresel bir taraftar katılım anlaşması imzaladı ve diğer MMA organizasyonu Professional Fighters League önümüzdeki aylarda Fan Token yayınlayacak. Yakın gelecekte daha fazla büyük kulüp Fan Token'larını piyasaya sürecek.

Yardımcı token Chiliz $CHZ tarafından desteklenen Socios.com, dünyadaki en aktif finansal olmayan, tüketici odaklı ana akım blokzincir ürünlerinden biri ve bir yıldan biraz uzun bir süre içinde 500.000'den fazla kişi tarafından indirildi.

Fan Token'lar, 2020'de Socios.com kulüpleri ve ortaklarıyla paylaşılan 30 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Fan Token'lar ayrıca Binance ve önde gelen Türk borsası Paribu da dahil olmak üzere büyük küresel borsalarda listelendi ve günlük ortalama işlem hacimleri 50 milyon dolara kadar ulaştı. Fan Token'ların toplam piyasa değeri ise 200 milyon dolar seviyesinde.

$GOZ Fan token lansman tarihi, fiyatı, maksimum arz ve ilk oylamayla ilgili detaylar yakında açıklanacak.

2018'de kurulan Chiliz ($CHZ), spor ve eğlence kuruluşlarına küresel kitleleriyle etkileşim kurmalarına ve onlardan para kazanmalarına yardımcı olacak araçlar sağlayan bir fintech blokzinciri şirketidir. Şirket kısa süre önce Türkiye'de bir ofis açtı ve dünya çapında çok sayıda ofisi bulunuyor. Şirket 2021'de Madrid ve New York'ta yeni ofisler açacak.

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya bu ortaklığı "Taraftarlarımız bizim için her şeydir ve onlar olmadan var olamazdık.

"$GOZ Fan Token'lar ile, taraftarlarımıza belirli kulüp kararlarında söz sahibi olma ve Socios.com uygulamasında bulunan diğer tüm etkileşim özelliklerinden yararlanma fırsatı tanıyoruz.

"Başlamak için sabırsızlanıyoruz. $GOZ Fan Token'ın piyasaya sürülmesi, kulüp ve tüm destekçileri için büyük bir an olacak." şeklinde yorumladı.

Chiliz ve Socios.com Kurucu ve CEO'su Alexandre Dreyfus ise "Fan Token ekosistemimizin en son üyesi olarak Göztepe'yi ağırlamaktan gerçekten heyecan duyuyorum ve taraftarlar yakında kulüpleriyle benzeri görülmemiş bir etkileşimin tadını çıkarabilecekleri için çok memnunum.

"Fan Token'lar, Türkiye'deki kulüpler ve taraftarlar tarafından dünyanın herhangi bir yerinden daha hızlı benimseniyor.

"Göztepe dördüncü Türkiye Süper Lig kulübümüz, ancak Türkiye'de hızlı büyüyen ekibimiz ile birlikte yeni ortaklıklar ve stratejik anlaşmaların devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.