Chrome ve Microsoft Edge'in Karanlık Modunu Geliştiren Windows 10 Özelliği

Karanlık temaların gitgide yaygınlaşmasıyla birlikte Microsoft, uygulamalarının karanlık temaları üzerine yoğunlaşmaya başladı.

Microsoft, karanlık temaların son derece ilgi çekmesi sebebiyle hâlâ geliştirme sürecinde olan Microsoft Edge de dahil olmak üzere çoğu uygulamasına karanlık tema getirmek için çalışıyor. Tabii ki Chromium tabanlı Edge'e gelecek herhangi bir karanlık temanın aynı motoru kullanan Google Chrome'a geleceğini söyleyebiliriz.

Reddit'ten Leo Varela, Microsoft'un Edge ve Google Chrome'da karanlık temayı destekleyecek araç ipuçları (tooltip) istediğini ortay çıkarttı. İki tarayıcının da standart olarak beyaz arka plan kullandığı biliniyor.

Tarayıcıların karanlık mod kullanabilmesi için Windows 10'da başlat menüsünde ya da işletim sisteminin modern kısımlarında kullanılan aura araç ipuçlarının kullanılması gerekiyor.

Windows 10'un eski bileşenleri şu an için aura araç ipuçlarını kullanmıyor olsa da işletim sisteminin API'sindeki gelişmeler sonucunda bileşenlerin bu araç ipuçlarını yakın zamanda kullanması bekleniyor.

Araç ipucu geliştirmelerinin önümüzdeki günlerde Canary kanalıyla birlikte Microsoft Edge tarayıcısına eklenmesi bekleniyor. Google Chrome da bu özelliği yeni güncellemesiyle birlikte alacak.