Chrome Os'a Dokunmatik Yetenekleri!

Google'ın Chrome OS'u eğitim sektöründe çok rağbet görüyor, bu da Microsoft'un sınıfa odaklı Windows 10 S ile karşılık vermesine sebep oluyor. Başlarda çoğu Chromebook dokunma desteğine sahip değilken, Android uygulamalarının Chrome OS'a geleceği haberi üzerine, Asus, Samsung ve Lenovo gibi bazı yapımcılar dokunma destekli Chromebook'lar çıkarmaya başladı. Google da şimdi bu dokunmatik ekranlardan, Chrome OS için güncellenmiş bir launcher'la faydalanmaya karar verdi. Bunu en son Canary derlemesinde görüyoruz.



Video, yeniden tasarlanmış bir masaüstü gösteriyor, Android'tekine benzer bir uygulama çekmecesi ve entegre arama çubuğu var. Yeni öğeler görev çubuğunun üzerinde duruyor, bu sayede Chromebook'unuzu eskiden olduğu gibi bir trackpad ve klavye ile kullanabilirsiniz. Buna karşın, cihazınızın dokunmatik ekranı varsa, tüm uygulamaları ortaya çıkarmak için yukarı kaydırabilir veya sesli arama fonksiyonu için dokunabilirsiniz. Bu, sonuçları yeni bir Chrome penceresinde açıyor.



Yeni launcher yayınlandı bile, bu yüzden kendiniz de deneyebilirsiniz. Yalnız küçük bir uyarı yapalım, eğer Chromebook'unuzu ana bilgisayarınız olarak kullanıyorsanız, bu yeni özelliklerin daha stabil bir versiyona gelmesini beklemek yararınıza olabilir. Canary, hala geliştirilme aşamasında olan özelliklere sahip bir beta-öncesi kanalı ve çoğunlukla bug barındırır.



