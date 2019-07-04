Chrome, Fazla Kaynak Tüketen Reklamları Engelleyecek

Bedava internet hizmetleri kullanmamız için reklamlar, geliştiriciler adına önemli bir gelir kalemi. Yine de aşırı ve rahatsız edici reklamı kimse sevmez. Bu durum, reklamdan çok büyük meblağlar kazanan Google'ın da gündeminde.

Alphabet'e bağlı firma, yeni sisteminde "Ağır Reklam Müdahalesi" adı verilen yöntemi kullanacak. Bu yeni sistem, 60 saniyeden fazla CPU kullanan ya da 4 MB'tan daha fazla alan kaplayan reklamları engelleyecek. Bahsi geçen reklamlar, internetteki reklam miktarının kabaca %10'unu oluşturuyor. Bu kurala uymayan reklamlar silinecek ve silinme gerekçesi de belirtilecek. İzin verilen reklam boyutu, daha fazla veri kullanılabilir olduğunda değiştirilecek. Yani ileride 5G ile bağlantılarımız hızlandığında bu limit esneyebilir.

Peki Google, neden para kazandığı mecrada böyle bir şey yapıyor? İnsanların reklamları tamamen engellemesini istemeyen Google, reklamları verimli hâlde tutabilmek için kontrol edilebilir reklam uygulamaları istiyor. Rakiplerinin daha az reklam gösterdiği ya da ücretli ancak tamamen reklamsız servisler hazırladığı bu dönemde Google, sahip olduğu gücü kaybetmek istemiyor.