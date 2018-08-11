Chrome 69 Çentikli Telefonlar ve Android Go İçin Optimize Edildi

Chrome 69'a Çentikli Telefonlar ve Android Go Ayarı!



Chrome 69 Çentikli Telefonlar ve Android Go için Optimize Edildi. Ayrıca PC'ler için resim içinde resim oynatmayı da destekliyor.

Chrome 68 'in kararlı sürümü çok fazla uzun sürmeden tarayıcının bir sonraki sürümü çok uzak olmayan bir zamanda gelebilir. Android Police Google'ın üzerinde çalıştığı özellikler hakkında bilgileri içeren Chrome 69 Beta APK'sına ulaştı.

Görünen o ki Chrome'un bu yeni sürümü iPhone X tasarımı ile hayatımıza giren ve bir dizi Premium Android Akıllı Telefonlarında kullandığı çentikli Ekrana göre optimize edilmiş. Muhtemelen Artık Çentikli kısımı göstermeyecek bir dizi özellik ekleniyor.

Chrome69 aynı zamanda Android Go Cihazları için bir Media Player Özelliğine de kavuşuyor. Düşük cihazlar için tasarlanmış mobil platformun bir küçültülmüş versiyonu oluyor.Bildiğiniz gibi en ucuz Android telefonlar; sadece 1 GB RAM gibi en temel özellikler ve bileşenlerle geldiğinden, bazılarının dahili bir medya oynatıcısı bile olmayabiliyor. Chrome 69 Medya dosyasını açan kullanıcılara tarayıcıyı kullanarak oynatma seçeneği sunulacak; böylece artık üçüncü taraf bir uygulama indirmek zorunda kalmayacaksınız.

Picture in Picture Özelliği



Başka bir gelecek özellik, arama düğmesi ve sıralama seçenekleriyle geliştirilmiş bir indirme yöneticisidir. Buna ek olarak, güncelleme sonunda Windows PC'ler ve Mac bilgisayarlar için Chrome'da resim içinde resim oynatımı getirecektir.

Chrome69 hakkında herşey planlandığı gibi giderse Eylül ayında yaygın olarak kullanıma sunulabilir.

Android Police

https://www.teknotalk.com/chrome-69-centikli-telefonlar-ve-android-go-icin-optimize-edildi-64942/