Christopher Robin konusu nedir? Christopher Robin oyuncuları kimler? Christopher Robin IMDB puanı ne?

Bu akşam ekranlarda yayınlanacak olan Christopher Robin filmi konusu merak edildi. Filmi izlemeden önce hakkında bilgi edinmek isteyenler, Christopher Robin konusu nedir oyuncuları ve seslendirenler kimler diye araştırıyor. Altın Küre ödülü alan Christopher Robin IMDB puanı nedir?

Pek çok ülkede yıllarca yayınlanan çocuk çizgi dizisi Winnie the Pooh evrenine 2018 yılında dahil olan Christopher Robin filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Saat 20:00'de ekrana gelecek olan film, Christopher Robin konusu nedir? Christopher Robin oyuncuları kimler? İşte detaylar habearimizde…

CHRISTOPHER ROBIN KONUSU

Christopher Robin, genç bir adamın yıllar sonra çocukluk arkadaşları ile bir araya gelişini konu ediniyor. Artık yetişkin olmuş olan Christopher Robin, 100 Hektar Ormanı'ndaki maceralarından çok uzaklardadır. İş ve aile dengesini korumakta zorlanan Christopher, iş sebebiyle bir aile yolculuğunu kaçırınca sevimli dostu Winnie the Pooh tarafından ziyaret edilir. Sevimli ayının yardıma ihtiyacı vardır. Christopher Robin yeniden ormana dönerek dostlarına yardım ettiğinde, 100 Hektar Ormanı'nın sevimli sakinleri onun da yardıma ihtiyacı olduğunu fark eder. Christopher'ın peşinden gelen tüylü dostları ona hayattan keyif almayı öğretebilecek midir yoksa sadece başına daha çok iş mi açacaktır?

Altın Küre ödüllü oyuncu Ewan McGregor'un başrolünü üstlendiği Winnie the Pooh uyarlaması "Christopher Robin"in yönetmen koltuğunda "Düşler Ülkesi", "Lütfen Beni Öldürme", "Quantum of Solace" ve "Dünya Savaşı Z" gibi filmlerle tanınan Marc Forster oturuyor. Macera ve animasyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda "Agent Carter" dizisinin yıldızı Hayley Atwell, "Sherlock"ta boy gösteren Mark Gatiss, Adrian Scarborough, Roger Ashton-Griffiths, Paul Chahidi, Jim Cummings, Chris O'Dowd, Altın Küre adayı Toby Jones, 12. Doktor'umuz Peter Capaldi, Sophie Okonedo ve Nick Mohammed yer alıyor.

CHRISTOPHER ROBIN OYUNCULARI

Ewan McGregor

Hayley Atwell

Mark Gatiss

Adrian Scarborough

Roger Ashton-Griffiths

Yönetmen:

Marc Forster

Senaryo:

Allison Schroeder

Thomas McCarthy

Alex Ross Perry

Görüntü Yönetmeni:

Matthias Koenigswieser

Müzik:

Jon Brion

Tür:

Komedi

Macera

Müzikal

Animasyon

IMDB puanı:

7.3

Yapım yılı:

2018