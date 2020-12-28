Christopher Itansi'ye Türkiye'den talipler var
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Christopher Itansi'ye Türkiye'den talipler var

28.12.2020 13:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:06
Christopher Itansi'ye Türkiye'den talipler var

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in gelecek vadeden isimleri kadrosunda toplamak için başladığı araştırmada ilk sıralarda yer alan 20 yaşındaki Kongolu oyuncu Christopher Itansi, TFF 1. Lig ekiplerinin listesine girdi.

Alman ekibi Bayer Leverkusen'in gelecek vadeden isimleri kadrosunda toplamak için başladığı araştırmada ilk sıralarda yer alan 20 yaşındaki Kongolu oyuncu Christopher Itansi, TFF 1. Lig ekiplerinin listesine girdi.

Almanya alt lig ekiplerinden Passau forması giyen 20 yaşındaki Kongolu futbolcu Christopher Itansi, ülke genelinde genç oyuncuları takibe alan Bayer Leverkusen'in listesine girmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından güçlü fiziğiyle dikkat çeken genç forvet, Türkiye'deki bazı ekiplerin de radarına girdi. Devre arası transfer döneminde kadrosunu uygun maliyetli isimlerle güçlendirmek isteyen TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ve Ümraniyespor'a teklif edilen Itansi için bu 2 kulübün önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor. Itansi'yle başka kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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