Christine Lagarde kimdir? ECB Başkanı Lagarde kimdir, kaç yaşında?

Fransız avukat ve politikacı olan Christine Lagarde, en çok ECB başkanı kimliğiyle dikkat çekmektedir. 1. Kasım 2019 tarihinden itibaren Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak görevini sürdüren Lagarde'nin açıklamaları ve verdiği veriler ilgi çekiyor. Peki, Christine Lagarde kimdir? ECB Başkanı Lagarde kimdir, kaç yaşında?

Özellikle Bitcoin ve Dijital Euro haberleriyle ve dövize, paraya, ekonomiye yönelik yaptığı yorum ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Christine Lagarde, yine sosyal medyada dikkat çekiyor. Peki, Christine Lagarde kimdir? ECB Başkanı Lagarde kimdir, kaç yaşında?

CHRISTINE LAGARDE KİMDİR?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, 1. Kasım 2019 tarihinden itibaren Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Christine Lagarde 28 Haziran 2011 tarihinde IMF'nin ilk kadın başkanı seçilmiş olup, 2016 yılında ise tek aday olarak girdiği IMF başkanlık seçimini tekrar kazanmıştır.16 Temmuz 2019'da IMF başkanlığı görevinden istifa etmiştir.

Christine Madeleine Odette Lagarde, 1 Ocak 1956 yılında Fransa'nın Paris şehrinde dünyaya geldi ve 65 yaşındadır. Normandiya, Le Havre'de büyüyen Lagarde'nin Babası Robert Lallouette, bir üniversite profesörü, annesi ise bir öğretmendi. Le Havre Lisesi'nde, Claude Monet de, 1974 yılında mezun olduktan sonra ABD'de Holton-Arms burs Okulu, Bethesda, Maryland'daki kız okuluna gitti.

Lagarde Haziran 2005 - Mayıs 2007 tarihlerinde Villepin hükûmetinde Dış Ticaret Bakan Yardımcısı oldu. 19 Mayıs Haziran 2007'de Fillon hükûmetinin Tarım ve Balıkçılık Bakanı oldu. 19. hükûmet değişikliğinden bu yana Haziran 2007'den 2011'e kadar Ekonomi ve Maliye Bakanlığı yaptı.

Lagarde, Senkronize yüzme dalında Fransız milli takımının uzun bir süre üyesiydi. Pierre-Henri ve Thomas isimli iki çocuk annesidir.

Haziran 2007'de Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından atanan François Fillon hükûmetinde Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanı idi. Dominique de Villepin hükûmetinde Tarım, Balıkçılık ve Ticaret Bakanlığı yaptı. Fransa'daki Maliye Bakanlığı yaptığı dönemde iş adamı Bernard Tapie'ye yapılan 400 milyonluk ödemeyi gerekli incelemeye tabi tutmadığı gerekçesiyle yargılandı ve görevi ihmalden suçlu bulundu fakat herhangi bir ceza almadı.

Uluslararası hukuk firması Baker & McKenzie'nin Paris bürosuna avukat olarak 1981 yılında katıldı ve 1999-2004 tarihleri arası ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti. 2009 yılında Lagarde Forbes dergisi tarafından dünyanın en güçlü 17. kadın olarak yer aldı.