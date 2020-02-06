Christina Koch: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 328 gün kalan ve Dünya'ya rekorla dönen Amerikalı...

06.02.2020 14:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:30

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli Amerikalı astronot Christina Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 328 gün kalarak rekor kırdı.

Christina Koch, tek bir seferde uzayda en fazla kalan kadın astronot unvanını kazandı.

Önceki rekor Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 289 gün kaldıktan sonra 28 Aralık'ta Dünya'ya dönen Amerikalı astronot Peggy Whitson'a aitti.

Peggy Whitson, daha önceki uçuşlarıyla birlikte uzayda en fazla kadın rekorunu elinde tutuyor.

Whitson uzayda toplam 665 gün, 22 saat, 22 dakika geçirdi.

Tarihte en uzun süreli uzay yolculuğu rekoru 437 günle (14 ay) Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.

223 milyon kilometre kat etti

Astronot Christina Koch'la İtalyan astronot Luca Parmitano ve Rus kozmonot Aleksander Skvortsov'u taşıyan Soyuz kapsülü Türkiye saatiyle 12.12'de paraşütle Kazakistan'ın Jezkazgan kenti yakınlarındaki bir meraya indi.

Koch, uzay görevi boyunca 5.248 kez yörüngede dolandı ve toplam 223 milyon kilometre yolculuk yaptı.

Bu, Dünya'dan Ay'a toplam 291 kez gidilmesi ve geri dönülmesiyle kat edilebilecek bir mesafe.

41 yaşındaki Christina Koch, inişinden önce Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kurulan bağlantıda gazetecilere, gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmayı umduğunu söyledi.