Christian Pulisic’in Premier Lig Hikayesi
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Christian Pulisic’in Premier Lig Hikayesi

26.01.2021 23:14 | Son Güncelleme: 26.01.2021 23:18

Amerikalı orta saha Christian Pulisic, şu ana kadar İngiltere'de geçirdiği süre boyunca olağanüstü bir etki yarattı. 2020'de FA Cup finalinde gol atan ilk Amerikalı olarak tarihe geçti, golleri ve asistleri ile Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına katkı sağladı. Gelin hikayesine Dugout farkıyla göz atalım.

Amerikalı orta saha Christian Pulisic, şu ana kadar İngiltere'de geçirdiği süre boyunca olağanüstü bir etki yarattı. 2020'de FA Cup finalinde gol atan ilk Amerikalı olarak tarihe geçti, golleri ve asistleri ile Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına katkı sağladı. Gelin hikayesine Dugout farkıyla göz atalım.

Christian Pulisic’in Premier Lig Hikayesi

Kaynak: Dugout

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