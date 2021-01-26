Christian Pulisic’in Premier Lig Hikayesi

Amerikalı orta saha Christian Pulisic, şu ana kadar İngiltere'de geçirdiği süre boyunca olağanüstü bir etki yarattı. 2020'de FA Cup finalinde gol atan ilk Amerikalı olarak tarihe geçti, golleri ve asistleri ile Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına katkı sağladı. Gelin hikayesine Dugout farkıyla göz atalım.

Amerikalı orta saha Christian Pulisic, şu ana kadar İngiltere'de geçirdiği süre boyunca olağanüstü bir etki yarattı. 2020'de FA Cup finalinde gol atan ilk Amerikalı olarak tarihe geçti, golleri ve asistleri ile Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasına katkı sağladı. Gelin hikayesine Dugout farkıyla göz atalım.

Kaynak: Dugout