Christian Eriksen'in son durumu nedir? Eriksen'den kalp krizi sonrası son dakika paylaşımı

Christian Eriksen'in son durumuna ilişkin son dakika gelişmesi... Finlandiya maçında geçirdiği kalp kriziyle ölümden dönen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı. Durumunun iyi olduğunu ifade eden deneyimli oyuncu, tüm dünyaya destekleri için teşekkür etti. Christian Eriksen'in son durumu nedir?

EURO 2020 B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya karşılaşmasının 42. dakikasında yer yığılan ve kalbi duran Christian Eriksen, yapılan ilk müdahaleyle yeniden hayata döndü.

Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'nda Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan mücadelede ölümden dönen Christian Eriksen, tedavisinin devam ettiği hastaneden ilk fotoğrafını paylaştı ve kendisine destek olanlara mesaj gönderdi.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Danimarkalı futbolcu, "Herkese merhaba. Tüm dünyadan gelen tatlı ve bir o kadar da inanılmaz mesajlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Hepsi benim ve ailem için çok anlamlı. Mevcut şartlar altında durumum iyi. Hastanede bir dizi kontrolden daha geçmem gerekiyor ancak kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda takım arkadaşlarımı destekleyeceğim. Tüm Danimarka için oynayın." ifadelerini kullandı.

Üzücü olayın yaşandığı ilk maçta Finlandiya'ya 1-0 mağlup olan Danimarka, EURO 2020'deki 2. maçında 17 Haziran Perşembe günü Belçika ile Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.