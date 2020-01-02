Christian Eriksen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Gol ve Asistleri

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

Tottenham'ın Danimarkalı oyun kurucusu Christian Eriksen, takımın kilit oyuncularından biri. Gelin, Eriksen'in Kuzey Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki dört gol, altı asistlik performansına yakından bakalım.