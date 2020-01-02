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Christian Eriksen'in Şampiyonlar Ligi'ndeki Gol ve Asistleri

Tottenham'ın Danimarkalı oyun kurucusu Christian Eriksen, takımın kilit oyuncularından biri. Gelin, Eriksen'in Kuzey Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki dört gol, altı asistlik performansına yakından bakalım.

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

'ın Danimarkalı oyun kurucusu Christian Eriksen, takımın kilit oyuncularından biri. Gelin, Eriksen'in Kuzey Londra ekibiyle Şampiyonlar Ligi'ndeki dört gol, altı asistlik performansına yakından bakalım.

Kaynak: Dugout

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