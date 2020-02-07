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Christian Eriksen'in Inter’le İlk Maçı

2019-20 sezonunun devre arasında Inter'in Tottenham'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Milano ekibiyle ilk maçına İtalya Kupası'nda Fiorentina'ya karşı çıktı. 66. dakikada Alexis Sanchez'in yerine oyuna giren Eriksen, takımının 2-1 kazandığı karşılaşmada etkileyici bir oyun sergiledi.

07.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:19

2019-20 sezonunun devre arasında Inter'in 'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Christian Eriksen, Milano ekibiyle ilk maçına İtalya Kupası'nda 'ya karşı çıktı. 66. dakikada Alexis Sanchez'in yerine oyuna giren Eriksen, takımının 2-1 kazandığı karşılaşmada etkileyici bir oyun sergiledi.

Kaynak: Dugout

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