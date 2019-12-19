Christian Eriksen'in Ajax'taki En İyi Golleri
Genç yaşta Ajax altyapısına katılan ve hızlıca A takıma yükselen Danimarkalı Christian Eriksen, üç sene formasını giydiği Hollanda deviyle kendini futbol dünyasına tanıttı. 163 maçta 32 gol atıp 65 asist kaydeden Eriksen, 2013 yılında Tottenham Hotspurs'ün yolunu tuttu.
19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16
Genç yaşta Ajax altyapısına katılan ve hızlıca A takıma yükselen Danimarkalı Christian Eriksen, üç sene formasını giydiği Hollanda deviyle kendini futbol dünyasına tanıttı. 163 maçta 32 gol atıp 65 asist kaydeden Eriksen, 2013 yılında Tottenham Hotspurs'ün yolunu tuttu.
Kaynak: Dugout
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