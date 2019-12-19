Christian Eriksen'in Ajax'taki En İyi Golleri

19.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:16

Genç yaşta Ajax altyapısına katılan ve hızlıca A takıma yükselen Danimarkalı Christian Eriksen, üç sene formasını giydiği Hollanda deviyle kendini futbol dünyasına tanıttı. 163 maçta 32 gol atıp 65 asist kaydeden Eriksen, 2013 yılında Tottenham Hotspurs'ün yolunu tuttu.