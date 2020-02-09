Christian Berger: PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde

09.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 09:48

AVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, PKK'lı teröristlerin Avrupa Parlamentosu'nda (AP) yer almasıyla ilgili, "PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde. Bundan başka da bir şey söylemek gerekmiyor. Buradaki tüm ülkelerin ortak görüşü, bu söylediklerim" dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Ankara'dan Kars'a giden turistik Doğu Ekspresi'nde, basına açıklamada bulundu. Doğu Ekspresi'nin sembol haline geldiğini belirten Berger, "Aslında ben Türkiye'nin her yerini merak ediyorum. Bu tren, Türkiye'nin kuzeydoğusunu görme fırsatı veriyor. Tren, aynı zamanda da turistik anlamda sembol olmuş durumda. Birçok insan, Doğu Ekspresi ile bu seyahati yapmak istiyor. Bu da hiç şaşırtıcı değil, çünkü yol boyunca gördüğünüz manzara, kar ve nehirler gerçekten çok güzel" dedi.

Berger, AP'de PKK'lı teröristlerin propaganda yapmasının sorulması üzerine, "Buna çok basit bir yanıt vereceğim. PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde. Bundan başka da bir şey söylemek gerekmiyor. Buradaki tüm ülkelerin ortak görüşü aynı zamanda bu söylediklerim" cevabını verdi. 'YUNAN VEKİLİ KINAYAN AÇIKLAMAYI DESTEKLİYORUZ'Irkçı bir Yunan bir milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına ilişkin konuşan Berger, "Siz de Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını biliyorsunuzdur. Aslında bu açıklamaya ekleyecek bir şeyimiz yok. Bunu kendisi çok net bir şekilde kınadı. Böyle bir davranışın kabul edilebilir olmadığını söyledi. Dolayısıyla biz de bu görüşü destekliyoruz" açıklamasında bulundu.Büyükelçi Christian Berger, Koronavirüsü ile ilgili kendi ülkesinde yapılan çalışmalara ilişkin ise şunları söyledi:

"Avrupa Birliği, sivil koruma mekanizmasını harekete geçirdi. Örneğin Avrupa vatandaşlarını Çin'den tahliyesi organize edildi. Fransız Hava Kuvvetleri, AB ile işbirliği içerisinde uçaklarla Avrupa vatandaşlarının Çin'den tahliyesini gerçekleştirdi. Bazı devletler de bu konuda tedbirler aldı. Örneğin havaalanlarında ateşi olanların kontrol edilmesi aynı zamanda karantina istasyonlarını da kurdular."

Kaynak: DHA