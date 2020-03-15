Christchurch terör saldırısının kurbanları yıl dönümünde anıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Christchurch terör saldırısının kurbanları yıl dönümünde anıldı - Haber
Yeni Zelanda, Güncel

Christchurch terör saldırısının kurbanları yıl dönümünde anıldı

Geçen yıl 15 Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 51 kişi birinci yıl dönümünde anıldı.

15.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:15
Christchurch terör saldırısının kurbanları yıl dönümünde anıldı

Geçen yıl 15 Mart'ta Yeni Zelanda'nın Christchurch iki camiye yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 51 kişi birinci yıl dönümünde anıldı. Anma törenine Yeni Zelanda yerlileri Maoriler katılarak geleneksel 'Haka dansı' ile destek verdi. 

15 Mart 2019'da Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinin Hagley Park bölgesindeki El Nur Camisi ve Linwood İslam Merkezi'ne düzenlenen terör saldırısında 51 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırının kurbanları, bugün düzenlenen törenle anıldı. Yeni Zelanda yerlileri Maoriler, El Nur Camisi önünde geleneksel Haka dansı ile Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını göstererek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Saldırının kurbanlarının anıldığı törende Maorileri temsilen orada bulunan grup sözcüsü, barış ve dostluğun önemine vurgu yaparak, "Buraya ailemizi bırakıp dostluk ve iyi niyet için Yeni Zelanda'nın her köşesinden acınızı paylaşmaya geldik. Güzellik, kardeşlik ve barış mesajı getirdik. Bizim için inanç ayrımı olmaksızın, herkes değerlidir ve her can kutsaldır. Acı gününüzde sizlerle birlikte olmayı kendimize görev edindik. Göstermiş olduğunuz kardeşlik, kabul ve iyi niyetten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.Desteğe gelenleri karşılayan Nur Cami imamı Cemal Fouda ve cami yönetimi tarafından, dostluk için Haka dansı yapan guruba ve diğer ziyaretçiler için camide öyle yemeği düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------------Yeni Zelanda Nur cami anma görüntüleriHaka dansıÖğle yemeğinden görüntüler

 


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız Haber
Korkutan senaryoya son noktayı koydular: Türkiye'yi makarnaya boğarız
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Haber
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı Haber
Virüse karşı dezenfekte ettiği söylentisi çıktı, satışlar patladı
Bir dönem ülkemizi Avrupa'da temsil eden köklü kulüp 3. Lig'e düştü Haber
Bir dönem ülkemizi Avrupa'da temsil eden köklü kulüp 3. Lig'e düştü
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Haber
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Evli avukatla aşk yaşayan Ece gelen mesajları paylaştı: Teşekkür ederim Haber
Evli avukatla aşk yaşayan Ece gelen mesajları paylaştı: Teşekkür ederim
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs test sonuçları belli oldu
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Profesör Hasan Sevgili'ye açıkça soruldu: Çöl çekirgeleri Türkiye'ye gelir mi?
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Denizlispor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı 'Burhan Pazarlama' hayatını kaybetti
İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
Galatasaray-Beşiktaş maçı şifresiz mi? İşte derbi hakkında merak edilen her şey
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Turgutlu Devlet Hastanesi, fırsatçılara karşı kendi cerrahi maskesini üretmeye başladı
Turgutlu Devlet Hastanesi, fırsatçılara karşı kendi cerrahi maskesini üretmeye başladı
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Ronaldinho hapishanedeki futbol maçında şov yaptı
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Son dakika: Türkiye ve Gürcistan, Sarp Sınır Kapısı'nı yolcu trafiğine kapatacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Guido Senia Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Sergen Yalçın Radamel Falcao Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Vatandaş Açıklama Koronavirüs Spor Toto Süper Lig
Şu an buradasınız: Christchurch terör saldırısının kurbanları yıl dönümünde anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 11:22:13. #1.15#