Chris Skinner, Hızla Dönüşen Finans Sektörü Dinamiklerini Anlattı 

Wall Street Journal Financial News tarafından finans teknolojileri alanında en güçlü kişilerden biri olarak seçilen Chris Skinner, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde teknoloji ile birlikte hızla dönüşen finans sektörü dinamiklerini anlattı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) bu sene ikincisini düzenlediği Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi, yerli ve yabancı birçok uzmanı ağırlıyor. Dijital dönüşümün dünyadaki öncülerinden olan dijital bankacılık gurusu Chris Skinner da kongrenin ikinci günkü ana konuşmacıları arasında yer aldı.



Skinner, Kongre'de, "Oyun Değişiyor: Fintech, Blockchain ve Değer Takası" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında, teknoloji ile birlikte hızla dönüşen finans sektörü dinamiklerini anlatan Skinner, geleceğe dair görüşlerini de paylaştı.

Ayrıca, panel sonrasında Chris Skinner'ın "Value Web" kitabı için imza etkinliği düzenlendi. İmza etkinliği yoğun ilgi gördü.

" DİGİTAL BANK" VE "VALUE WEB"İN YAZARI

Finansal piyasalar ve Fintech alanında thefinanser.com sitesinde yazdığı yazılarıyla bilinen Chris Skinner, en çok satan iş kitapları arasında yer alan Digital Bank ve Value Web'in de yazarı. Skinner, Avrupa Finansal Servisler Kulübü ve Nordik Finans İnovasyon'un başkanlığının yanı sıra 11:FS isimli Fintech danışmanlık firmasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütüyor. Iambank, Innovate Finance, Moven ve Meniga gibi birçok şirketin Danışma Kurulu'nda yer alan Skinner, bunun yanı sıra Wall Street Journal Financial News tarafından finans teknolojileri alanında en güçlü kişilerden biri seçildi.