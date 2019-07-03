Chris Evans ve Daniel Craig'li Knives Out Filminden İlk Fragman Geldi

Yönetmen Rian Johnson, gizemli bir cinayeti ele aldığı yeni filmi Knives Out ile beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.

Filmde, zengin ve iyi tanınmış bir cinayet romanı yazarı olan Harlan Thrombey (Christopher Plummer), 85. doğumgünü partisinde ölü bulunur. İki dedektif (Daniel Craig ve Lakeith Stanfield), herkesin şüpheli olduğu bu gizemli cinayeti inceleyerek, maktülü bulmaya çalışıyor. Hikaye, aralarında küfürbaz bir Chris Evans (Captan America) bulunan yan karakterlerin varlığıyla keyifli hale geliyor.

Rian Johnson en son Star Wars: The Last Jedi filmini yönetmişti. Yönetmen, bu filmle ilgili olarak "Alfred Hitchcock ile Agatha Christie'nin buluşması" tanımını kullandı. Filmin oyuncu kadrosunda Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon,, Katherine Longford ve Jaeden Martell da yer alıyor.

Knives Out, Lionsgate'den çıkacak. Film, 27 Kasım'da vizyona girecek.