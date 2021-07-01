CHP, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın özel olarak denetlenmesi için TBMM KİT Komisyonuna başvurdu
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CHP, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın özel olarak denetlenmesi için TBMM KİT Komisyonuna başvurdu

CHP, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın özel olarak denetlenmesi için TBMM KİT Komisyonuna başvurdu
Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

CHP, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın özel olarak denetlenmesi için Meclis KİT Komisyonuna müracaat etti.

CHP, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın özel olarak denetlenmesi için Meclis KİT Komisyonuna müracaat etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel imzasıyla TBMM KİT Komisyonu'na yapılan başvuruda, çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulan Ziraat Bankası ile küçük esnaf ve sanatkarların desteklenmesi, halk bankacılığının geliştirilmesi doğrultusunda kurulan Halkbank'ın kuruluş ilkelerinden saptığı öne sürüldü.

Başvuruda, "Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde iktidar partisinin siyasi saiklerle hareket etmesinden de kaynaklı olarak kamu bankalarının kötü yönetildiği" iddia edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kamu bankalarının kötü yönetiminden kaynaklı olarak ekonominin içinde bulunduğu darboğaz derinleşirse, bu durumdan 84 milyon birlikte ve olumsuz biçimde etkilenecektir. Sayıştay'ın KİT Komisyonu'na sunduğu raporların içerik olarak yeterli olmadığından hareketle, Sayıştay Kanunu'nca ihtisas komisyonlarına tanınan yetki çerçevesinde Sayıştaydan Ziraat Bankası ve Halkbank'ın kullandırdığı kredilerde takibe düşme oranlarındaki artışın nedenlerinin ortaya koyulması, 1 milyon liranın üzerinde olan ve takibe düşen kredilerde siyasi etkilerle hareket edilip edilmediğini açığa çıkarabilecek, kamu bankalarının kötü yönetiminin sebeplerini gözler önüne serecek bir denetim talep etmenizi önermekteyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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CHP, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın özel olarak denetlenmesi için TBMM KİT Komisyonuna başvurdu - Haberler
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