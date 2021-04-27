CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
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CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı

CHP yürüyüşüne saldırı planı davasında 6 sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'den kiraladıkları minibüsü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan 27 sanıktan 6'sı, istinafın bozma ilamının ardından yerel mahkemede yeniden yargılanmaya başlandı.

Kayseri'den kiraladıkları minibüsü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanan ve çeşitli cezalara çarptırılan 27 sanıktan 6'sı, istinafın bozma ilamının ardından yerel mahkemede yeniden yargılanmaya başlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar S.K, C.K, B.K. ve B.Ç. ile avukatları hazır bulundu, A.K. ve Ş.O. duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basın mensuplarını duruşmaya almadı.

İstinafın usul yönünden bozma ilamına uyan mahkemede ifade veren 4 sanık, önceki savunmalarını tekrar etti.

Suçlamaları reddeden sanıklar, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen O.K, 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de organizasyon güzergahında yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Kayseri ve Kocaeli'de 26 zanlı daha gözaltına alınmış, şüpheli M.K. yakalanamamıştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın "sözde emiri" olduğu belirtilen M.K'nin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında "Anayasa'yı ihlal" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", diğer sanıklar hakkında ise "terör örgütüne üye olmak" suçlamalarıyla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

7 Şubat 2019'da karara bağlanan davada, M.K'ye 14 yıl 7 ay 15 gün, diğer sanıklara da 4 yıl 2 ay ile 21 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verilmiş, firari sanık M.K'nin dosyası ise ayrılmıştı. Tanık ve müşteki avukatlarının itirazı üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesinde görülen davada, 21 sanığın kararını hukuka uygun bulan mahkeme, yargılama sürecinde avukatları bulunmayan 6 sanığın dosyasının ayrılıp yeniden yargılanmak üzere yerel mahkemeye gönderilmesine hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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