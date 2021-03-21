CHP Yönetim Kurulu üyesinin yardım ettiği teröristlerin hücre evi görüntülendi
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CHP Yönetim Kurulu üyesinin yardım ettiği teröristlerin hücre evi görüntülendi

21.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:39
CHP Yönetim Kurulu üyesinin yardım ettiği teröristlerin hücre evi görüntülendi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi'nde 2 gün önce çiftlik evine yapılan operasyonda yakalanan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen şahsın, CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi'nde 2 gün önce çiftlik evine yapılan operasyonda yakalanan teröristlere yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen şahsın, CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatında yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin hücre evi görüntülenirken, evin casus kameralarla korunduğu görüldü.

Kırıkhan ilçesine bağlı Kaletepe Mahallesi'nde 18 Mart Perşembe günü jandarma ve Polis Özel Harekat ekiplerince düzenlenen operasyonda 1'i yaralı 3 kişi yakalandı. Operasyonda yakalanan M.K.'nın ise 2 teröriste yardım ve yataklık yaptığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan Mehmet K.'nın CHP Kırıkhan İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulu üyesi olduğu ve aynı zamanda Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu'nun rozetini takıp, Kırıkhan İlçe Temsilciliği yaptığı öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasıyla birlikte M.K. CHP'den ihraç edildi.

Hatay Vatanını Sevenler Federasyonu İl Başkanı da, M.K.'nın derneğe üyeliği ile ilgili yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. Yapılan açıklamada, "Federasyonumuzun adını hiç kimse kirletemez. Kendisini vatansever, milliyetçi olarak tanıtan bu teröristin kamufle olmak için federasyonumuzun adını kullanmasına asla müsaade etmeyiz. Bu haine federasyonumuzun rozetini takmıştık ancak güvenlik soruşturması tamamlanmadığı için resmi üyeliğini gerçekleştirmemiştik" denildi.

M.K.'nın gözaltında olduğu ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Teröristlerin kaldığı hücre evi de görüntülendi. Hücre evininde teröristlerin kaldığı yataklar, cep telefonları, yemek masaları ve evin dört bir tarafına yerleştirilmiş sadece insan odaklı casus kameralar ve bu kameralara ait kayıt cihazları bulundu. - HATAY

CHP Yönetim Kurulu üyesinin yardım ettiği teröristlerin hücre evi görüntülendi
CHP Yönetim Kurulu üyesinin yardım ettiği teröristlerin hücre evi görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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