CHP yine cami kapattı

05.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesince önceki dönemde yaptırılan ve belediyeye ait şirket kadrosundan imam görevlendirilen Yenikapı ve Avcılar'daki 3 cami kapatıldı, imam kadroları da iptal edildi.



CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde tek parti dönemini hatırlatan icraatlar vatandaşın ibadetlerini zorlaştırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki dönemde Yenikapı ve Avcılar sahilinde vatandaşların yoğun kullandıkları alanlarda yaptırılan camilerin kapılarına kilit vuruldu. İBB'ye ait bir şirket kadrosunda verilen imam kadroları ise iptal edildi. Yenikapı etkinlik alanındaki iki cami ile Avcılar sahilindeki camiye gelen vatandaşlara, güvenlik gerekçesiyle camilerin kapatıldığı söylendi. Vatandaşlar kapalı camilere giremeyince cami etrafında, elverişsiz zeminlerde ibadetlerini yapmaya çalıştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada ise camilerin açık tutulduğu, kapatılmadığı iddia edildi. Açıklamada yoğunluk olmadığı için imam kadrosunun iptal edildiği öne sürüldü.



İbadetlerini elverişsiz ortamlarda yapan vatandaşlar ise Ekrem İmamoğlu yönetiminin imam kadrolarını iptal etmesini yadırgamadıklarını ama en azından camilerin açık tutulmasını beklediklerini dile getirdi. Bu arada İstanbul Müftülüğünün kapatılan camilere sahip çıkarak imam kadrosu vermesi istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA