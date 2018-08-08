CHP'de Kurultay Tartışmaları Gölgesinde Geçen 2 Aylık Süreç

24 Haziran seçimlerine giderken başlayan kurultay söylemleri seçimlerden sonra somut adımlarla şekillendi. Seçimlerden önce aday olmayacağını belirten Muharrem İnce, seçimlerden sonra kurultay sürecine önderlik etti. İnce liderliğinde kurultaycılar imza sürecini başlattı ve yeterli imzayı topladıklarını belirterek imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim ettiler. Genel merkez tarafından yapılan açıklamada ise yeterli imzaların toplanılmadığı belirtilerek ''Kurultay yok'' denildi.

İNCE '' ASLA KARŞISINA ADAY OLMAM''

24 Haziran genel seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim sürecinde ''Eğer seçimleri kazanamazsanız Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkar mısınız?'' sorusuna ''Haksızlık edemem. Ola ki kazanamadım. Sayın Genel Başkan gel danışmanım ol derse olurum. Ama asla karşısına aday olmam. Ben vefalı bir insanım. Kendisine böyle bir yarışa asla girmem'' ifadelerini kullanmıştı.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ SONRASI

24 Haziran seçimlerinden sonra seçim sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yapan Muharrem İnce, ''15 milyon kişiyle yürümeye devam edecek misiniz?'' sorusuna şu şekilde cevap verdi:

''41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Diğer muhalefet partileri de biraz yüksek oy alsa ikinci tur olurdu. Bunu başarabiliriz. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkarız. Bana yürü derlerse yürümeye hazırım.''

KURULTAY SİNYALİ

Muharrem İnce, 26 Haziran günü Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Hepimizin Cumhurbaşkanı" adayı olarak tüm Türkiye ile buluşmak, kucaklaşmak, teşekkür etmek için seçim öncesinde gidemediğim illerden başlayarak 81 vilayete gideceğim.'' diyerek kurultay sinyali vermişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN CEVAP

İnce'nin bu açıklamasından sonra Kılıçdaroğlu, İnce'ye cevap vermiş ve "Hiç kimse şunu unutmasın, herkese açık ve net söylüyorum, Muharrem İnce bizim bir değerimizdir. Onu da sonuna kadar kucaklıyoruz. Bizde ayrılık gayrılık yoktur. Biz bir dava adamıyız, biz ilkelerin insanıyız." ifadelerini kullanmıştı.

''AĞZIMDAN KURULTAY DİYE BIR ŞEY DUYAMAYACAKSINIZ''

28 Haziran günü Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'la bir araya gelen İnce, "Herkes yerinde kalsın. Ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız" dedi.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA TEKLİF

Kılıçdaroğlu birr akşam yemeğinde gelen İnce geceye ilişkin yaptığı açıklamada "Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden Sayın Kılıçdaroğlu'na bir teklif gitti. Kendisi isterse olağanüstü kurultayı toplayarak, benim genel başkan, kendisinin onursal genel başkan olabileceği teklifinde bulundum.'' ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ

Kılıçdaroğlu "Özel bir yemekti, bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik." ifadelerini kullanarak İnce'ye tepki gösterdi.

DELEGELERDEN DESTEK

Karşılıklı açıklamaların ardından partide kartlar açık oynanmaya başlandı ve CHP'li delegeler tek tek tarafını açıklamaya başladı. İnce'ye destek veren birçok delege kurultay için parti yönetimine çağrıda bulundu. Genel Merkez olağanüstü kurultaya gitmeme konusunda kararlı olunca İnce, 16 Temmuz günü imza sürecini başlattı. Bu süreçten sonra parti içi tartışmalar 'yeterli imza' sayısı üzerinden yapılmaya başladı.

TEZCAN'DAN SAYI AÇIKLAMASI

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan sayılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüzde 51 imza toplanırsa kurultayın toplanması bir tüzük emridir. Bizim edindiğimiz izlenim bu imzanın toplanamayacağı yönündedir" dedi.

YEREL SEÇİM SAVUNMASI

Kurultaya giden süreçte Genel Merkez yönetimi yeril seçimlerden önce olağanüstü kurultayın yapılmasının yanlış olduğunu savundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil.'' dedi.

CHP'Lİ YAŞAR TÜZÜN SAYI VERDİ

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurultay delegelerimiz, değişim ve umut Kurultayı için 2'nci gün 466 imza verdi. Türkiye'nin umudu olacağız, başaracağız" ifadelerini kullandı.

TUNCAY ÖZKAN SAYIYI YALANLADI

Özkan, "Parti içi muhalefetin olağanüstü kurultay toplamak istemesi normal. Ancak yerel seçimler öncesinde bu tartışmaların yapılması doğru değil. Bizim illerden edindiğimiz bilgiye göre şimdiye kadar 120 delege noter kanalıyla olağanüstü kurultay için imza verdi." diyerek Tüzün'ün açıkladığı sayıyı yalanladı.

SAYI 526'YA ULAŞTI

Tüzün bu açıklamaların ardından kurultay için verilen imza sayısının 526'ya ulaştığını belirterek ''600'ü geçeceğine inanıyoruz.'' dedi.

İMZA TOPLANDIYSA GEREĞİ YAPILIR

Yapılan bu açıklamada CHP Genel Merkezi adına konuşan Özkan, gerekli imzaların toplandığı takdirde gereğinin yapılacağını belirtti.

604 İMZA YETERLİ OLACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını bildirdi.

BASKI İDDİALARINA CEVAP

Bu süreçte muhalif kanat delegelere merkez tarafından baskı yapıldığına dair iddialarda bulundu. CHP Sözcüsü Tezcan bu iddialara cevap vererek ''Delegelere baskı yapılıyor demenin bir anlamı yok.'' dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DEĞİŞİM AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, "Partide ciddi değişiklikler olacaktır. Değişim olacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı. Daha sonra bu ifadelerine açıklık getiren Kılıçdaoğlu ''Yönetimsel değil, yapısal bir değişim olacak.'' ifadelerini kullandı.

59 İL BAŞKANINDAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

CHP'li 59 il başkanı Ankara'da bir araya gelerek Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı. Ortak basın açıklamasında "Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir.'' denildi.

KOLTUK AÇIKLAMASI

Kurultaycıların lideri Muharrem Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunurak ''Koltuğu yapışmış, kalmamak için her şeyi yapıyor'' dedi.

''ÇEKİLİRİM KENARA''

İnce, "Kurultay delegeleri gitmez, o imzayı vermez kurultay toplanmaz, benim yapacağım bir şey yok. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı olarak 4 milyon fazla oy alarak milletin önüne çıktım. Yarın bu bin 250 arkadaşımız bunu vermezse benim yapabileceğim bir şey yok çekilirim kenara." dedi.

İNCE KILIÇDAROĞLU'NA MEYDAN OKUDU

Notere sunduğu dilekçenin detaylarını paylaşıp kurultay sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na meydan okuyarak "Koltuğa yapışmayacağımı, Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gideceğimize dair notere taahhütname verdim" dedi.

İMZA SÜRECİ BİTTİ

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlayan imza toplama süreci 30 Temmuz 17.30'da sona erdi.

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer, "Noter tasdikli imza sayımız 630. Bugün tekrar noter kaydı yaptırdık. 630 noter tasdikli imzanın 622'sini Ankara 47. Noteri'ne tasdik ettirdik. Artı 8 belgemiz daha var. Ancak bunun ötesinde 50 delegemizin daha notere giderek olağanüstü kurultay için imza verdiklerini biliyoruz" ifadelirini kullandı.

Bu süreçten sonra parti içerisinde imza sayısına ilişkin tartışmalar derinleşti ve Muharrem İnce'nin partinin derhal kurultuya gitmesi gerektiğini belirti

CHP GENEL MERKEZİNDEN AÇIKLAMA

CHP Genel Merkezi, olağanüstü kurultay için verilen geçerli imza sayısının 569 olduğunu, kurultay için gerekli olan 622 sayılık salt çoğunluğun sağlanamadığını açıkladı.

SAYILARLA OYNANDI

Olağanüstü kurultay talebinde bulunan muhalifler verilen sayılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Olağanüstü kurultayı yapmamak için sayılarla oynanmaktadır." dedi.

İNCE'DEN DELEGELERE ÇAĞRI

İnce, ''Kimse anlık tepkilerle partiden, partideki görevinden ayrılmasın. Kurultay delegelerimizin iradesine sahip çıkıyoruz'' ifadelerini kullandı.

TEZCAN'DAN 569 AÇIKLAMASI

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan bugün yaptığı açıklamada,"569 imza ile kurultay toplamak mümkün değildir. Genel Başkanın da kurultay toplama konusunda bir iradesi yoktur toplamayacağını da ifade etmiştir. En kısa zamanda Genel başkanımız, yeni çalışma ekibini oluşturacaktır. Esaslı bir seçim değerlendirmesi yapılacak. Önümüzdeki bir ay içerisinde bütün kamuoyu ile paylaşacağız.'' ifadelerini kullandı.