CHP Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar Projelerini Tanıttı

CHP Yenimahalle Belediye Başkanı ve adayı Fethi Yaşar, "Gurur Dolu 10 Yıl İcraatlar ve Proje Tanıtım" toplantısında projelerinin tanıttı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Yaşar, seçimlerden başarıyla çıkmak istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"10 yıldır verdiğiniz görevi gücüm yettiği kadar aklımın erdiği kadar vicdanlı bir şekilde toplumu bütünleştirerek, 'Sen ben' demeden cumhuriyeti kuranların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkına baktığı gibi her ırka her mezhebe her inanca her yöreye eşit davranan her mahallesini aynı konuma getirmek için arkadaşlarıyla beraber gece gündüz çalışan yaptığı hizmetlerle halkın içinde başım dik huzurunuzdayım."

Yaşar, Yenimahalle Belediyesini 2009'da devraldıklarını, bu süre içerisinde belediye bütçesini 3 buçuk kat artırıp 674 eser yaptıklarını belirtti.

Yaşar, 31 Mart seçimlerinden sonrası için hazırladığı projelere işaret ederek, eğitime, bilime, sanata, ulaşıma, yeşil alana, araç park sorununa ve halkın talepleri üzerine gelen ihtiyaçlara yeni dönemde cevap verileceğini ifade etti.

Toplantıya CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, TBMM Başkanvekili Levent Gök ve çok sayıda partili katıldı.

Yaşar, tanıtım videoları eşliğinde gerçekleştirmek istediği projeleri vatandaşlara anlattı.

Kaynak: AA