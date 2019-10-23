CHP yeni vergi paketi çalışmasını değerlendirdi

Öztrak, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarsa, buna kimse karşı çıkmaz. Ama çok kazanandan çok vergi almanın da bir sınırı var. Çok alacağım derken, süt veren ineği kesmemek lazım. Ek vergilerle, vergilerdeki kaybı telafi etmeye kalkarsanız ekonomiyi daha da yavaşlatırsınız. dedi.

23.10.2019 12:14
CHP yeni vergi paketi çalışmasını değerlendirdi

Öztrak, "Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarsa, buna kimse karşı çıkmaz. Ama çok kazanandan çok vergi almanın da bir sınırı var. Çok alacağım derken, süt veren ineği kesmemek lazım. Ek vergilerle, vergilerdeki kaybı telafi etmeye kalkarsanız ekonomiyi daha da yavaşlatırsınız. dedi."

Kaynak: Dunya.com

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