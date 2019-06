CHP'ye bayram ziyaretleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Umarız Millet İttifakı'nın 31 Mart'ta göstermiş olduğu başarı, 23 Haziran'da da daha güçlü bir şekilde kendisini tekrarlayacaktır." dedi.

Siyasi partiler arası bayramlaşma ziyareti kapsamında İYİ Parti, HDP ve BBP heyetleri CHP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'ne gelen heyetleri Çeviköz başkanlığındaki Parti Meclisi Üyesi Ali Hikmet Akıllı ve Kadın Kolları MYK Üyesi Figen Kahya karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen başkanlığındaki İYİ Parti heyetinin CHP'yi ziyaretinde ağırlıklı olarak 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri konuşuldu.

Ünal Çeviköz, bayramdan sonra hızlı çalışmayı gerektirecek bir döneme girileceğinin altını çizerek CHP olarak bunun hazırlığında olduklarını söyledi.

Bayramın bir dinlenme ve enerji toplama imkanı sunduğunu aktaran Çeviköz, şunları söyledi:

"Umarız Millet İttifakı'nın 31 Mart'ta göstermiş olduğu başarı, 23 Haziran'da da daha güçlü bir şekilde kendisini tekrarlayacaktır. Hepimizin dileği bu, 'her şey çok güzel olacak' diyoruz. Bu bayram vesilesiyle de yurttaşlarımıza sadece ittifakların değil, aslında tüm yurttaşların bir arada oldukları, mutlu bir geleceğe baktıkları ve geleceği de birlikte kucaklamaya hazır oldukları bir dönem olmasını diliyoruz. Bayramlar hep bu mesajların verilmesi için vesile olurlar."

Hasan Seymen de 31 Mart seçimlerinin milletin demokrasiye inancını artırdığını, ileriye daha umutla bakmaya vesile olduğunu belirtti.

Seymen, "İstanbul'da yaşanan, Sayın İmamoğlu'nun mazbatasının iptal edilmesi her ne kadar ülkemizdeki hukukun düştüğü durumu gözler önüne serse de biz 23 Haziran'da çok daha ciddi bir farkla Sayın İmamoğlu'nun bu hukuksuzluğa cevap vereceğine, vatandaşın sandıkta hukuksuzluğun hesabını göreceğine inanıyoruz. Sloganımızda olduğu gibi her şeyin çok güzel olacağına yürekten inanıyoruz biz de. İYİ Parti olarak desteğimiz tamdır." diye konuştu.

İYİ Parti örgütlerinin kurdukları "demokrasi çadırlarları"nda "hukuksuzlukları" anlattıklarını belirten Seymen, sandık güvenliği noktasında da CHP İl Başkanlığıyla tam bir uyum içinde çalıştıklarını ifade etti.

İstanbul'da 31 Mart'ta İYİ Parti ile beraber sandık güvenliğini çok büyük bir başarıyla gerçekleştirdiklerini aktaran Çeviköz ise "YSK'nin kararı bayramdan sonra herhalde yeni bir tartışma başlatacak. O kadar garip oldu ki keşke hiç bu konuya girmeselerdi. 31 Mart'ın hangi koşullarda iptal edildiği bu en son YSK kararıyla çok daha net ortaya çıktı." dedi.

Vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Çeviköz, adaletsizliği ortadan kaldırmanın tek yolunun sandığa gitmek olduğunu söyledi.

Hasan Seymen de YSK'nin iptal kararına atıfta bulunarak, 31 Mart'ta sandık kurulu başkanlarını atayanların bu seçimde tekrar görevlendirildiğine dikkati çekti.

İstanbul'da İmamoğlu'nun büyük bir farkla seçimi kazanacağına inandığını belirten Seymen, "Herkes şunun farkında artık; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini aştı bu iş. Artık bu ülkede demokrasinin varlığını devam ettirme yönünde bir tercih gösterecek vatandaş. Bizim Genel Başkanımız 'kulak çekme' diyor, bu sefer İstanbul seçmeninin iktidarın o kulağını morartacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HDP heyetinin ziyareti

HDP adına Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi İlknur Birol, CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Birol, Türkiye toplumunun gerginlikten yıldığını, toplumun bunu hak etmediğini söyledi. İstanbul seçiminin, demokrasi ve iyilik isteyenler için önemli bir dönemeç olacağını ifade eden Birol, "Kadınların, erkeklerin, en çok da çocukların yüzlerinin güldüğü bir ülke için üstümüze düşeni güler yüzümüzle yapmaya devam etmeye çalışacağız." dedi.

Ünal Çeviköz de Türkiye'nin gergin bir ortamda olduğunu belirterek, bayramın bazı yumuşamalara, tahammül sınırlarının genişlemesine yardımcı olmasını temenni etti. Bayramın herkese mutluluk getirmesini, ümit vermesini dileyen Çeviköz, şunları kaydetti:

"Birbirinden ayrı düşmüş aileler var. Maalesef tutuklu olanlar ve tutuklu oldukları için bayramı aileleriyle hoş bir şekilde kutlayamayanlar var. Onların sabırla hakkın, hukukun ve adaletin galip geleceği günleri beklemelerini, hakla, hukukla tekrar aile birleşmelerine ve özgürlüklerine kavuşmaları için hepimizin bir arada çalışması gerektiğini düşünüyorum. Onlara da sabırlar diliyorum, herkesin bayramı kutlu olsun. Önemli bir dönemeçten geçiyoruz, şehitlerimiz de oluyor. Onların da ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu seçim döneminden sonra Türkiye'ye huzur gelmesini diliyoruz. Demokratik bir dayanışmanın giderek güçlendiği bir ortamda Türkiye'nin böyle bir seçime ilerlediğini görmek ayrıca memnuniyet verici."

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis başkanlığındaki BBP heyeti de CHP'yi ziyaret ederek bayramı kutladı. Bu ziyarette de Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle dış politika ve İstanbul seçimleri konuşuldu.

