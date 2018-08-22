CHP'ye Bayram Ziyaretleri

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Parlamento çok daha güçlü olmalı. Bu gücü tabii ki siyasi parti grupları ama onun ötesinde milletvekilleri verecektir oraya." dedi.

Siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında, Konya Milletvekili Orhan Erdem, Kadın Kolları MKYK üyesi Elif Rabia Gürbüz, Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AK Parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

CHP'de gelen heyeti ise Genel Sekreter Hamzaçebi başkanlığında, Parti Meclisi (PM) üyeleri Gamze Pamuk Ateşli ve Bülent Ecevit Tatlıdil ağırladı.

Bayramın birlik beraberlik duygularını güçlendirmesi dileğinde bulunan Hamzaçebi, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Her bayram kurban satışları hakkında bilgi aldığını aktaran Hamzaçebi, bu bayram küçükbaş yerine büyükbaş hayvan satışında artış görüldüğünü bildirdi.

Hamzaçebi, "Ben her yıl kurban fiyatlarını, Trabzon Tonya'da Osman diye bir satıcı arkadaşımız var, ona sorarak öğrenirim. 'Gerçek nedir?' diye Osman'a sorarım. Osman, 'Eskiden bir inek 10 kişiye bakıyordu, şimdi 10 kişi bir ineğe bakıyor' diyor." ifadesini kullandı. Orhan Erdem ise "Osman biraz abartmış" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin yeni bir sisteme geçtiğini ve artık TBMM'ye hükümetten gelen bir kanun teklifi olmayacağının altını çizen Hamzaçebi, "Parlamento artık milletvekillerinin tekliflerini yasalaştıracak. Parlamento çok daha güçlü olmalı. Bu gücü tabii ki siyasi parti grupları ama onun ötesinde milletvekilleri verecektir oraya. Başkanlık sistemlerinde parti disiplini zayıftır ve o nedenle yasama organı çok daha güçlü olur. Ama bizim gibi hala parlamenter sistem alışkanlıklarını taşıyan ülkelerde parti disiplini çok güçlüdür. Dolayısıyla bu, yasama organının yürütme karşısında bağımsız bir kimlik koyabilmesinin önündeki en büyük engeldir. Görev tabii iktidar muhalefet herkesin görevi. Hepimizin önünde böyle bir görev var." diye konuştu.

Orhan Erdem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile zaten daha güçlü bir parlamento oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Zaten çıkış yolumuz da oydu, güçlü bir yürütme ve güçlü bir denetim. İnşallah hep birlikte bunu oturtacağız, daha iyi olması için çalışacağız." dedi.

AK Parti olarak tüm İslam dünyasının Kurban Bayramı'nı kutladıklarını dile getiren Erdem, vatandaşlardan bayram ziyareti dönüşü trafik kurallarına uymalarını istedi.

DSP ve Vatan Partisi heyetleri de ziyaret etti

DSP Genel Başkanı Yardımcısı Dilara Tambova başkanlığındaki DSP heyeti de CHP'ye bayram ziyaretinde bulundu.

DSP heyetinin ziyaretinde ise başta Yunanistan'daki yangınlar olmak üzere yaşanan çevre felaketleri konuşuldu. Hamzaçebi, çevrenin tüm insanlığın ortak değeri olduğuna ve birlikte korunması gerektiğine dikkati çekti. Çevre konusunda başarılı bir politika uygulanmadığını savunan Hamzaçebi, "Türkiye bu konuda başarısız. Çevre kaygısı olmayan bir yönetim var." diye konuştu.

Genel Başkan Yardımcısı Ercan Enç başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti de CHP'yi ziyaret ederek bayramlaştı.