CHP'ye ait minibüste uyuşturucuyla yakalanan il başkanının 2 oğlu serbest (2)

OSMANİYE (DHA) - GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Osmaniye'de polisin uygulama noktasında CHP Osmaniye İl Başkanlığı'na ait olan minibüste 158,54 gram metamfetaminle yakalanıp serbest bırakılan Ç.A. ile M.T.A.'nın CHP İl Başkanı babaları Mehmet A., görevinden istifa etti. Mehmet A., yaptığı açıklamada, şöyle dedi: "İl başkanlığı adına kayıtlı aracımız, parti binamızda park yeri olmadığı için bir süredir evime yakın ve uygun bir alanda tutuluyordu. İl başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, il ve ilçe kadın ve gençlik kolları etkinlikleri olduğunda, araç ilgili birim ve kişilerce alınıp, etkinlik bitiminde tekrar yerine çekiliyordu. Basına yansıyan olayın olduğu gün, bilgim dışında çocuklarım aracın anahtarını alıp bu çirkin olaya sebebiyet vermişlerdir. Çocuklarım ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştır. Bu olayın sorumluluğunu alarak siyaset yapan bir kişi değil, tam tersine bulunduğum makamın sorumluluğunu taşıyan bir yönetici olarak CHP İl Başkanlığı görevimden 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren istifa etmiş bulunuyorum."

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Son Dakika Haberleri

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