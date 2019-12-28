CHP Yavuzeli teşkilatı başkanını seçti

28.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yavuzeli İlçe 37. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Ali Yılmaz yeniden başkan seçildi.



Kongreye tek liste ile gidilen CHP Yavuzeli'nde Ali Yılmaz tekrar başkan seçildi. Yoğun bir katılımın olduğu Yavuzeli Kaymakamlığı Rumkale Konferans Salonunda yapılan CHP Yavuzeli ilçe Başkanlığının 37. olağan kongresi saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Yapılan kongrede tek liste ile gidilen seçime giden mevcut başkan Ali Yılmaz yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Yapılan olağan kongreye; eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Yılmaz, CHP eski Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, CHP eski Gaziantep Milletvekili Ahmet Yılmazkaya, CHP Gaziantep Milletvekili Adayı Ali Peri, CHP eski İl Başkanı Hayri Sucu, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Türk, İyi Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Kaya, CHP İl Başkanı Lütfü Demir, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile delegeler, partililer ve ilçe halkı katıldı.



CHP Yavuzeli ilçe Başkanı Ali Yılmaz güven tazeleyerek yaptığı açıklamasında, "CHP Yavuzeli kongremiz ilçemize ve Cumhuriyet Halk Partimsimize hayırlı uğurlu olsun. Göreve geldiğimiz günden bu güne sizlerle beraber çok yol kat ettik. Son 31 Mart 2019 yılı seçimleri başta olmak üzere siz değerli üyelerimizden ve halkımızdan aldığımız büyük destekleriniz ile Cumhuriyet Halk Partimiz olarak üyelerimiz ile sahada beraber çalışarak CHP'mizin çıtasını yükselttik ve daha da çok yükselteceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA