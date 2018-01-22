CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Açıklaması
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CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili Muharrem İnce, "36. Olağan Kurultayımızda Başkanlığa adayım" dedi.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova milletvekili Muharrem İnce, "36. Olağan Kurultayımızda Başkanlığa adayım" dedi.

CHP'li İnce, TBMM' de basın toplantısı düzenledi. İnce, 36. Olağan Kurultay'da delegelerin omuzlarında geleceğin ağırlığı olduğunu söyleyerek, Kurultay'da Türkiye'nin geleceğinin şekillendireceğini ifade etti. İnce, "36. Olağan Kurultayımızda Başkanlığa adayım" dedi.

İnce, CHP Başkanlığı'na aday olunmayacağını belirterek, kendisinin Başkan adayı olabilmesi için yeterli imza bulunduğunu söyledi. - ANKARA

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