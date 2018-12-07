CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman Kimdir?

Kemal Kılıçtaroğlu'nun açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde CHP Yalova Belediye Başkan adayı Vefa Salman oldu. Peki, CHP Yalova Belediye Başkan adayı olan Vefa Salman kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Vefa Salman hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAN VEFA SALMAN KİMDİR?

Vefa Salman, 1965 yılında Yalova'da dünyaya geldi. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirerek iş hayatına başladı. Yirmi yıldır Yalova'da ticaret yapmaktadır. 1988 yılında, Yalova'da yayınlanan tek günlük gazete olan "Haberci Gazetesi"nde yazı hayatına başladı. Yalova'da yayınlanan ikinci günlük gazete olan "Yalova Gazetesi"nin kurucularından olup gazetenin imtiyaz sahipliği ve başyazarlığını 7 yıl sürdürdü. Yalovamiz.com isimli yerel internet sitesinin kurucularından ve sitenin köşe yazarlarındandır.

BİRÇOK FAALİYETTE YER ALDI

CHP Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği (2004-2007), bir dönem Yalova Belediyesi Meclis üyeliği ve Grup Sözcülüğünü (2004-2009), aday adaylığı başvurusuna kadar CHP İl Disiplin Kurulu Üyeliği bir dönem Yalova Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı, üç dönem Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Murahhas üyeliği, bir dönem Yalova Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı mütevelli heyeti üyeliği ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin kuruculuğu, yönetim ve denetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

MEVCUT BELEDİYE BAŞKANI DA KENDİSİ

Yalova Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP ve AK Parti itirazları üzerine geçersiz sayılan oylar yeniden incelendi. İncelenme sonrasında daha önce 1 oy farkla seçimi kaybeden CHP adayı Vefa Salman, bu kez 6 oyla belediye başkanlığına seçildi. Vefa Salman, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP Yalova Belediye Başkan adayı oldu.