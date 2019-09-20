20.09.2019 18:20

CHP ve Saadet Partisi başkanları bir araya geldi

ANKARA - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin Geleceği için Lider Ziyaretleri" kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Saadet Partisi'nin "Türkiye'nin Geleceği için Lider Ziyaretleri" adında başlattığı görüşmelere devam ediyor. SP'nin Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun bu seferki adresi CHP oldu. Yaklaşık 1.5 saat süren ikili görüşmede, ülke ve bölge meselelerine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Basın mensupları karşısına geçen başkanlar görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, 12 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerin startını vermişti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gerçekleşen görüşmeye dair, " Güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Hem bölgemizi hem dünyayı konuştuk, düşüncelerimizi karşılıklı olarak aktardık. Sayın Genel Başkanın düşünceleri bizim için çok önemliydi. O düşünceleri paylaşmak ve öğrenmek bizim açımızdan büyük bir yarar sağladı" dedi.

Temel Karamollaoğlu ise "Epey bir zamandır ziyaret etme arzumuz oldu ama gerçekleştiremedik hem de kendisine yapılan bir takım menfur saldırılardan sonra Bugün şartlar epey bir değişti ümit ediyoruz ki ülkemizde, bölgemizde normalleşme amacına girer. Bir konuda bir ittifakımız var; farklı fikirler barış içinde gündeme getirilmeye imkan olursa ülkede huzur olur. Bu konunda da hemen hemen herkes aynı şeyleri düşünüyor" diye konuştu.

"Önce parlamentoya gelsin"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise af düzenlenmesine dair sorulan soru ya, "Parlamentoya gelecek olan değişikliklere yorum yapmayanın doğru olmadığını düşünüyorum. Gelir parlamentoya biz o çerçevede kendi görüşümüzü ifade ederiz" sözlerini kullandı.

Kaynak: İHA