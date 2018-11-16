CHP ve İyi Parti Heyetleri Görüştü

CHP ile İYİ Parti heyetleri bir araya geldi. Görüşmede yerel seçimlerde ittifak konusu ele alındı.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın bir araya geldi. Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği masaya yatırıldı. Bu ittifakın tüm Türkiye genelinde olmayacağı, 10-12 ilde olabileceği kaydedildi.

Tezcan ve Aydın, bugün gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriğini genel başkanlara sunup haftaya tekrar bir araya gelecek. - ANKARA