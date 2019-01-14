CHP ve İyi Parti'den Vali Akın'a Ziyaret

CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen ve beraberlerindeki heyet, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, CHP ve İYİ Parti heyeti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde Vali Akın'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin kentte huzur ortamında gerçekleşmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla gereken tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Vatandaşların da gösterecekleri duyarlılıkla seçimin demokratik ortamda geçeceğini vurgulayan Akın, şunları aktardı:

"Demokratik olgunluk içerisinde bir seçimin gerçekleşmesine yönelik Valiliğimiz, kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz seçim sonuçlanıncaya kadar ilimiz genelinde 24 saat görevleri başında olacaklardır. Bizlere düşen temel görev, seçmenin sandığa güvenli bir şekilde giderek kendi hür iradesiyle oyunu kullanmasıdır. Yapılacak seçimlerin ülkemize, ilimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç ise seçimin kente hayırlar getirmesini temenni ederek, "Kırşehir halkı, her seçim döneminde demokratik bir olgunluk göstererek ülke siyasetine örnek olmuştur. Siyasi görüşü ve tercihi ne olursa olsun, Kırşehir halkının tercihine saygı duyulması gereklidir. Seçim güvenliği noktasında Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a teşekkür ediyoruz. Sonuç ne olursa olsun kazananın her zaman Kırşehir olması gereklidir." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, CHP Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Nuri Araz, CHP Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu da hazır bulundu.

Kaynak: AA