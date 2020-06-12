CHP ve İYİ Parti'den Kovid-19'a karşı "Süper Lig yayınını TRT yapsın" önerisi
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CHP ve İYİ Parti'den Kovid-19'a karşı "Süper Lig yayınını TRT yapsın" önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Süper Lig maçlarının TRT tarafından şifresiz yayınlanmasını önerdi.

CHP ve İYİ Parti'den Kovid-19'a karşı
12.06.2020 00:13 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:32

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Süper Lig maçlarının TRT tarafından şifresiz yayınlanmasını önerdi.

Genel Kurulda, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in başlayacak olmasına yönelik değerlendirmeler de dile getirildi.

Özel, Süper Lig'in bugün seyircisiz başlayacağını ve maçların şifreli kanaldan yayınlanacağını anımsattı.

Pandemi sürecinde şifreli kanal aboneliği olmayanların, yayın bulunan evlere ve kahvehanelere giderek maçları izleyeceklerini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin futbol sevgisi bu şifreli maçlar başladığında Kovid-19 için büyük tehlikedir. Yayıncı kuruluş için maçların başlatıldığı söyleniyor ama yıllardır bu işten çok iyi paralar kazanılıyor. Buradan samimi çağrımızdır: Onlar biraz fedakarlık mı yapar ya da bu para o kuruma ödenir, TRT'den maçlar verilirse herkes evinde izler. Zaten bu kadar eziyet çekmiş insanlarımıza hem bir jest olur hem de Kovid-19'a karşı ciddi bir tedbir olur. Yoksa yarından itibaren her kahvehane ve maç olan her ev yeni bulaş riskidir."

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs de Süper Lig maçlarını izlemek isteyen ancak şifreli kanal aboneliği olmayan vatandaşların kahvehanelere gideceğini ifade etti.

Örs, "Sosyal mesafe kuralını zorlayacak. Lig maçlarının 8 hafta boyunca TRT'den şifresiz yayınlanmasının iyi olacağını düşünüyorum. Yayıncı kuruluşla görüşmeler yapılabilir. Devletimizin buna gücünün yeteceğine inanıyorum. Pandemi sürecinde evlerinde kalan vatandaşlarımıza moral desteği olsun." dedi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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