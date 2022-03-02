CHP ve HDP'den AKP'nin Ukrayna Politikasına Sert Eleştiri

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zik zak politikasını" izlediğini söylerken, HDP Eş Genel Başkanı Buldan "Sürekli krizlerden beslenen AKP hükümeti bu savaşta da barışın tarafında saf tutmazsa, büyük bir ekonomik krizin altında ezilen halkımız daha ağır bedeller ödeyecektir" dedi

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