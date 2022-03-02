CHP ve HDP'den AKP'nin Ukrayna Politikasına Sert Eleştiri - Haberler

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CHP ve HDP'den AKP'nin Ukrayna Politikasına Sert Eleştiri

DailyMotion.com - Güncel
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zik zak politikasını" izlediğini söylerken, HDP Eş Genel Başkanı Buldan "Sürekli krizlerden beslenen AKP hükümeti bu savaşta da barışın tarafında saf tutmazsa, büyük bir ekonomik krizin altında ezilen halkımız daha ağır bedeller ödeyecektir" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zik zak politikasını" izlediğini söylerken, HDP Eş Genel Başkanı Buldan "Sürekli krizlerden beslenen AKP hükümeti bu savaşta da barışın tarafında saf tutmazsa, büyük bir ekonomik krizin altında ezilen halkımız daha ağır bedeller ödeyecektir" dedi

DailyMotion.com - Güncel

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Güncel, Haberler

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