CHP Van İl Kongresi Yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van il kongresi yapıldı. Tek adayın yarıştığı kongrede Mehmet Korukçu yeniden başkan seçildi.



Bir düğün salonunda yapılan kongrede ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra divan başkanlığı ve heyetinin oluşturulmasının ardından kongrede faaliyet ve mali raporların okunarak ibra edilmesinin ardından konuşmak isteyen partililere de söz verildi.



Beş yıldır CHP Van İl Başkanlığını yürüttüğünü belirtilerek başkan Mehmet Korukçu, bu süre içerisinde parti adına önemli görevler yaptıklarını kaydederek, "Hepimiz tek amaç için aynı çatı altında toplanıyoruz. Hepimizin tek isteği partimizin Van'da bir yerlere gelmesi. Biz sadece CHP için buradayız. Hepimiz gönülden buradayız ve mücadele veriyoruz. Daha yapıcı olmalıyız. Hiç kimse birbirini ötekileştirmeden. Bu davaya baş koyduysak hepimiz aynı çatı altında olmak zorundayız" dedi.



CHP'nin Van'daki olağan kongresine İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ankara milletvkekili Ali Haydar Hakverdi, Antalya milletvekili Niyazi Nefi Kara, CHP Van İl Başkanı Mehmet Kurukcu, CHP Hakkari İl Başkanı Aytekin Karahanlı ile CHP Kepez İlçe Başkanı Garip Erdoğan ve parti üyeleri katıldı.



Tek liste halinde yapılan kongrede mevcut başkan Mehmet Kurukcu, oy kullanan 91 delegenin oyunun tamamını alarak yeniden başkan seçildi. CHP Van il başkanlığına seçilen Mehmet Kurukcu, tebrikleri kabul ettikten sonra kongre son buldu. - VAN